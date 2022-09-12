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Спецназ Нацгвардии уничтожил российский Су-25 и захватил пленных возле Купянска

12 сентября 2022, 15:56

Уничтожение военного самолета РФ было лишь началом – дальше спецназовцы НГУ ударили по скоплению оккупантов, уничтожили их технику, а потом еще и взяли пленных.

Российский штурмовик Су-25, украинские военные
Спецназ Нацгвардии уничтожил российский Су-25/ Википедия, скрин

Спецназовцы Национальной гвардии Украины уничтожили российский военный самолет Су-25 возле города Купянск на Харьковщине. Вражеский инфразвуковой штурмовик украинские воины сбили с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса "Стингер".

Но на этом "беды" российской армии не закончились. После уничтожения самолета минометчики-спецназовцы обнаружили и нанесли огневое поражение по скоплению техники российских оккупантов. Об этом сообщили в Восточном оперативно-территориальном объединении Нацгвардии Украины.

Во время точного удара украинских воинов по скоплению захватчиков были уничтожены два грузовика "Урал", два БТР-82, одна боевая бронированная машина и бензовоз. При этом удалось верифицировать десять уничтоженных российских оккупантов.

"Также гвардейцы осуществляли поисково-фильтрационные мероприятия в Купянске, во время которых взяли в плен семь оккупантов. Таким образом украинские защитники пополнили так называемый "обменный фонд", – говорится в сообщении.

Кроме этого, воины Нацгвардии захватили два вражеских БТР-80, которые находятся в исправном состоянии, и "поблагодарили руководство оккупантов за своеобразный "адресный ленд-лиз" для своего подразделения".

Наступление ВСУ на Харьковщине

В Харьковской области бойцы Вооруженных сил Украины на отдельных участках фронта вышли к государственной границе с Россией. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что украинские военные пошли в мощное контрнаступление на Харьковщине и что таких успехов от действий ВСУ даже не ожидали. Резников сказал, что все эти успехи являются знаком того, что Россию можно победить. Однако пока рано праздновать победу, так как российские войска могут попытаться пойти в контратаку, подчеркнул он.

Эксперты американского Института изучения войны заявили, что ВСУ переломили ход войны в свою пользу, при этом Украина будет всё чаще диктовать место и характер основных боевых действий, а РФ будет всё чаще неадекватно реагировать на растущее физическое и психологическое давление. Однако война, скорее всего, затянется до 2023 года, уверены в ISW.

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