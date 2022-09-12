Путину доложили о "плохих" событиях на фронте: Кремль впервые отреагировал на контрнаступление ВСУ

Путин знает о провалах армии РФ на фронте / Коллаж УНИАН, посольство США в Украине

Украинские военные пошли в мощное контрнаступление на Харьковщине и один за другим освобождают населенные пункты. Российские оккупанты в свою очередь позорно убегают. В Кремле впервые прокомментировали контрнаступление ВСУ. Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Путин обо всем знает, а паническое бегство оккупантов он назвал "перегруппировкой войск". Об этом сообщают росСМИ.

Кремлевские пропагандисты спрашивали о том, как Путин отреагировал на "плохие" новости, на что Песков ответил, что ему все докладывают, "спецоперация продлиться до конца".

"Конечно, все происходящее, любые действия военных во время СВО (ред. — "специальная военная операция") докладывают верховному главнокомандующему. Он находится в круглосуточной связи и с министром обороны, и с военачальниками. Иначе и быть не может в ходе СВО. СВО продолжается и будет продолжаться до достижения тех целей, которые изначально были поставлены", — сказал Песков.

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Наступление ВСУ на Харьковщине

Напомним, Силы обороны Украины окружили оккупационные войска России в Балаклее Харьковской области. В городе проходили бои. Трасса на Купянск под огневым контролем ВСУ. Ситуация для оккупантов сложная.

Российские оккупанты спецподразделений СОБР, которые находились в городской черте Балаклеи, уже не выходят на связь.

Накануне советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что в одном из городов на Харьковщине произошли неблагоприятные для российских оккупантов события.

Над группировкой врага на Изюмском направлении теперь нависла серьезная угроза. Армия Украины получила возможность наносить удары в Изюме, Купянске и на Донецком направлении.

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