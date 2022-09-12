Контрнаступление на Харьковщине проходит лучше, чем ожидалось, но праздновать победу рано - Резников

Успехи ВСУ на Харьковщине являются "знаком" того, что РФ можно победить.
Украинские военные пошли в мощное контрнаступление на Харьковщине. Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что таких успехов от действий ВСУ даже не ожидали. Об этом он заявил в интервью Financial Times.
Резников также отметил, что все эти успехи являются знаком того, что Россию можно победить. Однако пока рано праздновать победу, так как российские войска могут попытаться пойти в контратаку.
Министр обороны сравнил "украинский блицкриг" со "снежным шаром", который катиться вниз по склону. Именно это контрнаступление стало самой большой неудачей Путина с начала полномасштабного вторжения.
На юге контрнаступление продолжается, но продвигается медленнее.
Наступление ВСУ на Харьковщине
Напомним, Силы обороны Украины окружили оккупационные войска России в Балаклее Харьковской области. В городе проходили бои. Трасса на Купянск под огневым контролем ВСУ. Ситуация для оккупантов сложная.
Российские оккупанты спецподразделений СОБР, которые находились в городской черте Балаклеи, уже не выходят на связь.
Накануне советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что в одном из городов на Харьковщине произошли неблагоприятные для российских оккупантов события.
Над группировкой врага на Изюмском направлении теперь нависла серьезная угроза. Армия Украины получила возможность наносить удары в Изюме, Купянске и на Донецком направлении.
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