Наступление ВСУ на Харьковщине: РФ приказала отвести войска из всей области - британская разведка

Россия могла приказать войскам выйти из Харьковской области / Коллаж фото Reuters

Российское командование могло приказать войскам бежать из оккупированной Харьковщины к западу от реки Оскол из-за мощного контрнаступления ВСУ. Сообщается, что быстрое контрнаступление "имеет серьезные последствия для общей операционной схемы" российских Вооруженных сил. Об этом заявили в британской разведке.

По данным разведки, на западном берегу Харьковщины по реке Оскол остаются "изолированные очаги сопротивления". Также сообщается, что российское командование хочет перебросить дополнительные силы в район Херсона.

"Россия, вероятно, изо всех сил пытается перебросить достаточные резервы через реку Днепр к линии фронта", - говорится в сообщении.

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Российские оккупанты не могут даже отремонтировать мосты, потому что украинская дальнобойная артиллерия бьет очень часто. Российские военные уже более двух недель строят плавучий мост.

"И без того ограниченное доверие развернутых войск к высшему военному руководству РФ, вероятно, еще больше ухудшится", – предположили разведчики.

Наступление ВСУ на Харьковщине

Напомним, Силы обороны Украины окружили оккупационные войска России в Балаклее Харьковской области. В городе проходили бои. Трасса на Купянск под огневым контролем ВСУ. Ситуация для оккупантов сложная.

Российские оккупанты спецподразделений СОБР, которые находились в городской черте Балаклеи, уже не выходят на связь.

Накануне советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что в одном из городов на Харьковщине произошли неблагоприятные для российских оккупантов события.

Над группировкой врага на Изюмском направлении теперь нависла серьезная угроза. Армия Украины получила возможность наносить удары в Изюме, Купянске и на Донецком направлении.

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