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В США поведали о последствиях контрнаступления ВСУ для России

10 сентября 2022, 23:10

Давление украинских войск на линии фронта в Харьковской и Херсонской областях влияет на способность россиян атаковать на других направлениях, отметил Салливан.

Джейк Салливан
К чему приведет контрнаступление ВСУ для России / Фото Reuters

Контрнаступление ВСУ сразу на нескольких направлениях означает, что Украина намерена бороться за свои земли и не позволит стране-агрессору диктовать свои политические планы.

"Я хотел бы сделать три коротких замечания, чтобы попытаться ответить на ваш вопрос (об украинском контрнаступлении, - ред.). Во-первых, украинские военные добились прогресса как на юге, так и на востоке, отодвигая позиции россиян и показывая, что эта война идет не в одном направлении, она идет и в другом направлении, и украинская армия вытесняет россиян с позиций, которые они занимали ранее. И это хорошо, как с тактической точки зрения на поле боя, так и со стратегической точки зрения, чтобы дать понять Москве и остальному миру, что Украина намерена вернуть территорию", - заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на онлайн-встрече Ялтинской европейской стратегии (YES).

По его словам, давление украинских войск на линии фронта в Харьковской и Херсонской областях влияет на способность россиян атаковать на других направлениях. Поскольку им приходится перебрасывать на оборону те подразделения, которые планировали задействовать в захвате территорий. В противном случае они использовались бы, чтобы попытаться захватить больше территории.

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"И это тоже служит более крупным стратегическим целям украинских сил. И, наконец, это контрнаступление показывает, что Украина собирается бороться за оккупированные территории и не собирается просто позволять России продвигаться вперед с политическими планами, на которые она указывала", - добавил он.

Также Салливан отметил, что в конечном счете российско-украинская война когда-то закончится переговорами, но порядок и характер этих переговоров определит Украина.

Наступление ВСУ на Харьковщине

Напомним, Силы обороны Украины окружили оккупационные войска России в Балаклее Харьковской области. В городе проходили бои. Трасса на Купянск под огневым контролем ВСУ. Ситуация для оккупантов сложная.

Российские оккупанты спецподразделений СОБР, которые находились в городской черте Балаклеи, уже не выходят на связь.

Накануне советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что в одном из городов на Харьковщине произошли неблагоприятные для российских оккупантов события.

Над группировкой врага на Изюмском направлении теперь нависла серьезная угроза. Армия Украины получила возможность наносить удары в Изюме, Купянске и на Донецком направлении.

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