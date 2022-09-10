Контрнаступление ВСУ: украинская армия вошла в донецкий аэропорт - СМИ

Источник в разведке сообщил о том, что ВСУ берут под контроль Донецкий аэропорт.
В субботу, 10 сентября, бойцы Вооруженных сил Украины вошли в Донецкий аэропорт, сообщили источники в разведке.
О том, что ВСУ берут под контроль Донецкий аэропорт, пишет Канал 24. При этом уточняется, что на Востоке продолжается активное контрнаступление ВСУ.
"Украинские защитники, вероятно, в окрестностях Донецка. Об этом 24 каналу сообщили источники в разведке", - говорится в сообщении.
Отметим, что сообщение появилось на фоне информации о стремительном контрнаступлении ВСУ на Харьковском направлении. Украинские защитники уже освободили десятки населенных пунктов.
Международный аэропорт "Донецк" имени Сергея Прокофьева
Аэропорт находился в эпицентре боевых действий в ходе Антитеррористической операции на Донбассе.
С 26 мая 2014 года Государственной авиационной службой Украины работа аэропорта была приостановлена.
В июне 2014 года — январе 2015 года в ходе военных действий аэропорт полностью разрушен, для обслуживания воздушных судов непригоден.
Наступление ВСУ на Харьковщине
Напомним, Силы обороны Украины окружили оккупационные войска России в Балаклее Харьковской области. В городе проходили бои. Трасса на Купянск под огневым контролем ВСУ. Ситуация для оккупантов сложная.
Российские оккупанты спецподразделений СОБР, которые находились в городской черте Балаклеи, уже не выходят на связь.
Накануне советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что в одном из городов на Харьковщине произошли неблагоприятные для российских оккупантов события.
Над группировкой врага на Изюмском направлении теперь нависла серьезная угроза. Армия Украины получила возможность наносить удары в Изюме, Купянске и на Донецком направлении.
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