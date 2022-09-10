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Контрнаступление ВСУ: украинская армия вошла в донецкий аэропорт - СМИ

10 сентября 2022, 20:31

Источник в разведке сообщил о том, что ВСУ берут под контроль Донецкий аэропорт.

Донецкий аэропорт,аэропорт
Донецкий аэропорт разрушен в результате интенсивных боев / Twitter

В субботу, 10 сентября, бойцы Вооруженных сил Украины вошли в Донецкий аэропорт, сообщили источники в разведке.

О том, что ВСУ берут под контроль Донецкий аэропорт, пишет Канал 24. При этом уточняется, что на Востоке продолжается активное контрнаступление ВСУ.

"Украинские защитники, вероятно, в окрестностях Донецка. Об этом 24 каналу сообщили источники в разведке", - говорится в сообщении.

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Отметим, что сообщение появилось на фоне информации о стремительном контрнаступлении ВСУ на Харьковском направлении. Украинские защитники уже освободили десятки населенных пунктов.

Международный аэропорт "Донецк" имени Сергея Прокофьева

Аэропорт находился в эпицентре боевых действий в ходе Антитеррористической операции на Донбассе.

С 26 мая 2014 года Государственной авиационной службой Украины работа аэропорта была приостановлена.

В июне 2014 года — январе 2015 года в ходе военных действий аэропорт полностью разрушен, для обслуживания воздушных судов непригоден.

Наступление ВСУ на Харьковщине

Напомним, Силы обороны Украины окружили оккупационные войска России в Балаклее Харьковской области. В городе проходили бои. Трасса на Купянск под огневым контролем ВСУ. Ситуация для оккупантов сложная.

Российские оккупанты спецподразделений СОБР, которые находились в городской черте Балаклеи, уже не выходят на связь.

Накануне советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что в одном из городов на Харьковщине произошли неблагоприятные для российских оккупантов события.

Над группировкой врага на Изюмском направлении теперь нависла серьезная угроза. Армия Украины получила возможность наносить удары в Изюме, Купянске и на Донецком направлении.

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донецкий аэропорт ВСУ война России и Украины
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