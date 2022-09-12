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На Донбассе в боях за Украину погибли в один день шестеро бойцов из Каменского

12 сентября 2022, 08:21

В боях погибли шесть героев из ВСУ из города Каменское на Днепропетровщине. Воины отдали жизнь за Украину в боях Донецкой области в один день - 8 сентября.

Свеча, ВСУ
Погибли в один день шестеро бойцов из Каменского / скриншот из видео и УНИАН

В боях за Украину в Донецкой области.трагически погибли в один день ‒ 8 сентября ‒ сразу шестеро уроженцев города Каменское (Днепропетровщина). Об этом сообщил мэр Каменского Андрей Белоусов.

"8 сентября в боевых действиях в Волновахском районе Донецкой области, направленных на обеспечение мер по национальной безопасности, обороне, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии, погибли старший сержант Полунин Андрей Владимирович, старший солдат Троян Олег Олегович, солдат Лысенко Владислав Николаевич, младший сержант Филимонов Роман Александрович , солдат Пархоменко Сергей Викторович, младший сержант Зубченко Василий Васильевич", – рассказал чиновник.

Андрей Полунин родился 13 июля 1977 года. В 1996 году окончил Днепродзержинский металлургический техникум. В течение 1998 – 2022 годов работал на металлургическом комбинате. С первых дней полномасштабной войны стал на защиту Родины. У него остались жена, сын и брат.

Каменское, ВСУ

Олег Троян родился 18 декабря 1981 года. В 2000 году окончил ПТУ №24, работал на АО "ДнепрАзот". Был участником АТО/ООС. С начала марта защищал украинскую землю от российских оккупантов. У него остались жена, дочь, мать и брат.

Каменское, ВСУ

Владислав Лысенко родился 1 июня 1998 года. В 2017 году окончил Днепродзержинский металлургический колледж. Работал охранником в торговой сети "Велес". С начала марта встал на защиту Украины. У него остались родители и сестра.

Каменское, ВСУ

Роман Филимонов родился 28 апреля 1977 года. В 2022 году окончил Днепровский государственный технический университет, работал в ООО "Алькатрас" (Днепр). С первого дня войны стал на защиту Украины. У него остались жена, три сына, две дочери и мать.

Каменское, ВСУ

Сергей Пархоменко родился 4 мая 1976 года. В 1995 году окончил Днепродзержинский технолого-экономический техникум, работал на металлургическом комбинате. На протяжении 2009 – 2022 годов работал шлифовщиком на ООО "Спецтехоснастка". С первых дней полномасштабной войны защищал украинскую землю. У него остались жена, сын, дочь, мать и сестра.

Каменское, ВСУ

Василий Зубченко родился 25 октября 1996 года, в 2017-2018 годах проходил срочную военную службу. Был участником АТО/ООС. В первый день войны встал на защиту Украины. У него остались жена, две дочери и родители.

Каменское, ВСУ

Похоронят воинов в 12:00 122 сентября на Аллее Героев военного кладбища в Соцгороде.

Напомним, ранее в боях с российскими оккупантами погиб боец второй роты подразделения "Азов Киев" Захар Берестовский, которому лишь в конце минувшего года исполнилось 18 лет.

Кроме того, В бою с российскими оккупантами в Донецкой области погиб младший лейтенант Вооруженных сил Украины, бывший пловец и тренер в СК Зоря Владимир Ульяницкий. Погиб защитник Украины при обстреле из вражеского танка в бою за один из населенных пунктов Донецкой области.

Позднее в бою с русскими врагами погиб 29-летний украинский воин, музыкант-скрипач и активист Роман Барвинок-Скрипаль.

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