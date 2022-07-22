Расстреляли из вражеского танка: в боях за Украину погиб пловец и тренер из Николаева

Владимир Ульяницкий погиб в боях за Украину / Фото Facebook Vanya Stotsenko

В бою с российскими оккупантами в Донецкой области погиб младший лейтенант Вооруженных сил Украины, бывший пловец и тренер в СК Зоря Владимир Ульяницкий. 22 июля его проводили в последний путь в Николаеве.

Как сообщает в Facebook Федерация плавания Николаевской области, 27-летний Владимир дослужился на войне с РФ до командира взвода. Погиб защитник Украины 17 июля при обстреле из вражеского танка в бою за один из населенных пунктов Донецкой области.

"Вечная и светлая память герою! Помним его отвагу, силу духа, мужество и преданность Украине! Подвиг Владимира всегда будет жить в наших сердцах, а память о нем не угаснет никогда", – говорится в сообщении.

Друг и одноклассник погибшего Иван рассказал, что Владимир всегда пытался поднять настроение окружающим.

"17.07 в Донецкой области погиб наш брат, друг, одноклассник Владимир Ульяницкий. Многие знали Вову как хорошего парня, тренера по плаванью, а также верного друга и человека, который всегда был на позитиве и всячески пытался поднять настроение остальным", – написал Иван в Facebook.

Владимир Ульяницкий был тренером по плаванию в СК Зоря. До этого неоднократно становился призером чемпионатов Николаевской области, был участником чемпионатов Украины в составе сборной своей области. У украинского защитника остались родители.

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Как сообщал Главред, в неравном бою с российскими оккупантами погиб журналист автомобильного издания InfoCar и защитник Украины Николай Рачок - он поехал на войну с самого начала полномасштабного вторжения.

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