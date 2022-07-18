УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Известный музыкальный телеведущий героически погиб в боях с оккупантами

18 июля 2022, 08:10

26 июля Кариму Гуламову должно было исполниться 35 лет. Родом он был из Обухова, что на Киевщина, а в последние годы постоянно жил в Ирпене.

Гулямов, телеведущий
Карим Гуламов/ Facebook

В суровых сражениях с русскими агрессорами трагически погиб легендарный телеведущий музыкального канала М1 Карим Гуламов. Об этом говорится на странице мужчины в Facebook.

"Есть номера, на которые уже никогда не позвонишь, встречи, которые уже не состоятся, и планы, которым не суждено было осуществиться. Карим, я не верю. Царство Небесное и вечная тебе память, Герой! Ты всегда был на позитиве, улыбался, всегда поднимал настроение. Ты был отважный, мужественный, справедливый, ты был примером", – пишут родные и близкие Гуламова.

Читайте такжеЛитовский телеведущий собрал миллион евро на Байрактар и планирует еще

Напомним, ранее украинский телеведущий и ресторатор Даниэль Салем, который сейчас служит в рядах ВСУ, сообщил, что его контузило, а в их отряде четыре бойца получили легкие ранения.

"Близко. Люблю тебя, моя Украина! Не устаю говорить тебе об этом! Воины! Козаки! Братья! Левое ухо вряд ли будет слышать, легкая контузия, а так я в строю", - говорит мужчина.

С самого начала войны Даниэль Салем стал бойцом украинской армии, чтобы защищать Украину от российских оккупантов. Он отправился защищать родную Одессу от российских оккупантов.

Другие новости:

Автор: Егор Бунин
новости шоу бизнеса война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

08:58

Осколок прошил бедро: на Донбассе девочка-подросток закрыла телом братика от обстрела

08:56

"Фейерверки" в Новой Каховке: на вражеских складах боеприпасов произошли взрывы и началась детонацияВидео

08:39

Гороскоп на сегодня 18 июля 2022: Скорпионам – подсказки судьбы, Водолеям – ошибки, Рыбам – неожиданные событияВидео

08:34

Кремль уже понимает, что проигрывает войну: зачем Лукашенко и Путин поехали на поклон в Иранмнение

08:30

Метки ведьмы: ТОП-8 признаков - как распознать невероятную силуВидео

Реклама
08:15

36 "двухсотых" оккупантов, 2 склада и техника: защитники Украины мощно ударили по армии РФ на югеВидео

08:10

Известный музыкальный телеведущий героически погиб в боях с оккупантами

07:38

ВСУ отбили штурмы оккупантов возле 8 населенных пунктов и Углегорской ТЭС – ГенштабВидео

07:30

Кому категорически нельзя есть вишню и чем она вредна

07:05

Кремль намеренно затягивает войну и планирует пополнять резерв юнармейцами – ISWВидео

06:28

Массированный обстрел Николаева: в городе прогремела серия мощных взрывовВидео

06:26

Зачем Россия усиливает ракетный террор в Украинемнение

05:31

Врежет +37º: синоптик рассказал, где ждать пекла и назвал самый жаркий деньВидео

04:30

У Путина есть крайний срок, до которого РФ планирует завершить войну против Украины – экспертВидео

02:20

Оживут даже самые хилые растения: как приготовить подкормку из овсянки

01:35

Россия применяет "умные" ракеты: ПВО не всегда успевает сработать - ЖдановВидео

00:51

Приметы на 18 июля: какие 3 вещи нужно сделать, чтоб защитить семью от бед и привлечь деньгиВидео

00:30

50 гривен за доллар: украинцев предупредили о катастрофическом сценарии девальвацииВидео

17 июля, воскресенье
23:59

Политолог поведал, что стало "последней каплей" для увольнения Баканова

23:37

"Судный день для России": Зеленский резко высказался о циничном запугивании КремляВидео

Реклама
23:08

Как дольше сохранить малину в холодильнике и правильно заморозить

22:41

Зеленский назвал причину отстранения генпрокурора и главы СБУ

22:39

Ракетный терроризм: эксперт назвал цель уничтожения РФ гражданских целей в УкраинеВидео

22:15

В Госдепе признались, почему призвали американцев немедленно покинуть Украину

22:02

Ракетный удар по Крымскому мосту: эксперт раскрыл сценарий контрнаступления ВСУВидео

21:57

Полетели головы: Зеленский уволил генпрокурора Венедиктову и главу СБУ Баканова

21:30

Бунт в армии Путина: бурятов-отказников бросают в СИЗО под ЛуганскомВидео

21:16

Ответ "русскому миру": ВСУ беспощадно ударили в глубокий тыл врага на ЛуганщинеВидео

20:58

"За Винницу": авиация ВСУ "перемалывает" оккупантов мощными ракетамиВидео

20:31

"Немного мельче, чем мост": какие объекты в Крыму могут уничтожить ракеты HIMARS

20:24

Венгрия готовилась ввести "миротворцев": эксперт объяснил план Будапешта по Закарпатью

19:58

Опасность новых ракетных ударов РФ: в Генштабе назвали, какой регион под угрозойВидео

19:40

"Готовы себя защищать": в Латвии озвучили сроки нового конфликта в Европе

19:36

Бойцы ВСУ ликвидировали командира взвода снайперов оккупантов РФВидео

19:25

Новая работа, неожиданные деньги и большое счастье: 3 знакам зодиака невероятно повезет в августеВидео

19:08

Зеленский сигналит об операциях ВСУ по освобождению юга, РФ уходит в оборону – разведка БританииВидео

18:59

Под Славянском и Бахмутом ВСУ отразили вражеский штурм: оккупанты отступили с потерямиВидео

18:36

"Жалкий, забытый историей человек": у Зеленского ответили на угрозы МедведеваВидео

18:35

Россияне бредят новыми "победами" после обстрела ОдессыВидео

18:24

Путин делает самому себе медвежью услугумнение

Реклама
18:03

С юбилеем 50 лет – мудрые поздравления и трогательные открытки мужчинам и женщинам

17:58

Бучанский палач из РФ слил доказательства убийства мирного жителя на краденный телефонВидео

17:46

Неудачи и трудности: 2 знака ждет непростой период в течении 10 лет - фортуна от них отвернетсяВидео

17:45

Россия не может пойти в атаку: сил и средств нет, проблемы даже на Донецком направлении – ЖдановВидео

17:43

Успехи других выводят из себя: 3 самых больших завистника по гороскопуВидео

17:36

В США дали тревожный прогноз: запасов оружия не хватит на длительную войну в УкраинеВидео

17:08

Помогают нашим ВСУ: на Запорожье пьяные буряты и чеченцы устроили перестрелку

17:01

Когда Спасы 2022: Медовый, Яблочный и Ореховый Спас – даты, запреты и традиции

16:55

"Выносят" позиции РФ: HIMARS меняют ход войны в Украине - ПентагонВидео

16:30

"Сносит башню": ВСУ под Изюмом сожгли бронетехнику РФ вместе с экипажемВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять