Известный музыкальный телеведущий героически погиб в боях с оккупантами

26 июля Кариму Гуламову должно было исполниться 35 лет. Родом он был из Обухова, что на Киевщина, а в последние годы постоянно жил в Ирпене.
В суровых сражениях с русскими агрессорами трагически погиб легендарный телеведущий музыкального канала М1 Карим Гуламов. Об этом говорится на странице мужчины в Facebook.
"Есть номера, на которые уже никогда не позвонишь, встречи, которые уже не состоятся, и планы, которым не суждено было осуществиться. Карим, я не верю. Царство Небесное и вечная тебе память, Герой! Ты всегда был на позитиве, улыбался, всегда поднимал настроение. Ты был отважный, мужественный, справедливый, ты был примером", – пишут родные и близкие Гуламова.
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Напомним, ранее украинский телеведущий и ресторатор Даниэль Салем, который сейчас служит в рядах ВСУ, сообщил, что его контузило, а в их отряде четыре бойца получили легкие ранения.
"Близко. Люблю тебя, моя Украина! Не устаю говорить тебе об этом! Воины! Козаки! Братья! Левое ухо вряд ли будет слышать, легкая контузия, а так я в строю", - говорит мужчина.
С самого начала войны Даниэль Салем стал бойцом украинской армии, чтобы защищать Украину от российских оккупантов. Он отправился защищать родную Одессу от российских оккупантов.
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