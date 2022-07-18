Известный музыкальный телеведущий героически погиб в боях с оккупантами

Карим Гуламов/ Facebook

В суровых сражениях с русскими агрессорами трагически погиб легендарный телеведущий музыкального канала М1 Карим Гуламов. Об этом говорится на странице мужчины в Facebook.

"Есть номера, на которые уже никогда не позвонишь, встречи, которые уже не состоятся, и планы, которым не суждено было осуществиться. Карим, я не верю. Царство Небесное и вечная тебе память, Герой! Ты всегда был на позитиве, улыбался, всегда поднимал настроение. Ты был отважный, мужественный, справедливый, ты был примером", – пишут родные и близкие Гуламова.

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Напомним, ранее украинский телеведущий и ресторатор Даниэль Салем, который сейчас служит в рядах ВСУ, сообщил, что его контузило, а в их отряде четыре бойца получили легкие ранения.

"Близко. Люблю тебя, моя Украина! Не устаю говорить тебе об этом! Воины! Козаки! Братья! Левое ухо вряд ли будет слышать, легкая контузия, а так я в строю", - говорит мужчина.

С самого начала войны Даниэль Салем стал бойцом украинской армии, чтобы защищать Украину от российских оккупантов. Он отправился защищать родную Одессу от российских оккупантов.

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