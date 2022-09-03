В жестоких боях погибло сразу 9 бойцов ВСУ с Закарпатья: регион погрузился в траур

В том числе погиб командир разведроты Василий Бабич / https://ua.depositphotos.com/ и Закарпатская ВОГА

Закарпатская область погрузилась в траур. В жестоком бою на Юге Украины.с русскими оккупантами погибли сразу девять бойцов местного воинского соединения ‒ 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Об этом говорится на Facebook-странице Закарпатской областной государственной военной администрации.

В том числе в Мукачево прощались с 26-летним командиром разведывательной роты Василием Бабичем. Чтобы почтить его память и память других павших героев, по всему Закарпатью приспустили государственные флаги. А в храмах всех конфессий одновременно отслужили панихиды.

Василий Бабич / Закарпатская ОГВА

"Вместе с коллегами посетили Ужгородский Крестовоздвиженский греко-католический кафедральный собор, где зажгли свечи памяти, совместно с обществом помолились за души защитников, погибших в борьбе за независимость, и за наших воинов, которые сейчас на линии столкновения ведут бои с русскими", – заявил руководитель Закарпатской ОВА Виктор Никита.

Напомним, ранее в боях с российскими оккупантами погиб боец второй роты подразделения "Азов Киев" Захар Берестовский, которому лишь в конце минувшего года исполнилось 18 лет.

Кроме того, В бою с российскими оккупантами в Донецкой области погиб младший лейтенант Вооруженных сил Украины, бывший пловец и тренер в СК Зоря Владимир Ульяницкий. Погиб защитник Украины при обстреле из вражеского танка в бою за один из населенных пунктов Донецкой области.

Позднее в бою с русскими врагами погиб 29-летний украинский воин, музыкант-скрипач и активист Роман Барвинок-Скрипаль.

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