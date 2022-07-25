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В боях за Украину погиб юный, 18-летний, доброволец ВСУ

25 июля 2022, 19:49

За сутки до гибели юного Захара Берестовского жизнь за Украину отдал его побратим Виталий Лукьяненко. Тоже весьма юный - ему было всего лишь 22 года.

ВСУ, война
В боях за Украину погиб юный, 18-летний, доброволец ВСУ/ Facebook / Генштаб

В боях с российскими оккупантами погиб боец второй роты подразделения "Азов Киев" Захар Берестовский, которому лишь в конце минувшего года исполнилось 18-летие. О его гибели сообщил на своей странице в социальной сети Facebook боец ВСУ Саша Тирон.

По его словам, за сутки до гибели Берестовского жизнь за Украину отдал его побратим Виталий Лукьяненко. Тому было 22 года.

"В бою за нас с вами с разницей в одни сутки погибли мои два побратима, бойцы второй роты ССО "Азов"Киев", - написал он.

По данным "Cуспильного", старший стрелок-зенитчик Захар Берестовский 12 июля попал под обстрел из ствольной артиллерии в Донецкой области. Из-за полученных травм потерял сознание и умер во время эвакуации в Покровскую районную больницу.

Виталий Лукьяненко / Facebook

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Напомним, ранее белорусское издание Наша Нива сообщало о том, что шестеро белорусских добровольцев ВСУ из полка имени Кастуся Калиновского погибли под Лисичанском.

Как оказалось, белорусы оказались на пути большой колонны российских войск и вступили в бой. Впоследствии стало известно, что часть военных погибла, остальные попали в русский плен.

До того, в боях за Украину с российскими оккупантами, выполняя боевое задание, погиб командир батальона "Волат" полка имени Кастуся Калиновского - белорус Иван Марчук с позывным "Брест".

Его подразделение приняло участие в сдерживании танкового прорыва врага 26 июня под Лисичанском.

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Автор: Егор Бунин
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