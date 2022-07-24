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В боях за Украину погиб доброволец и чемпион-боец ММА из Польши

24 июля 2022, 18:39

Польский доброволец Томаш Валентек, чемпион этой страны по смешанным единоборствам ММА, погиб в составе ВСУ в жестоких сражениях с оккупантами.

Доброволец, свеча
В боях за Украину погиб доброволец и чемпион-боец ММА из Польши/ https://ua.depositphotos.com/ и Twitter

На стороне ВСУ в боях с русскими оккупантами погиб боец Интернационального легиона ‒ польский доброволец Томаш Валентек, который был чемпионом Польши по смешанным единоборствам ММА. Об этом сообщили в Twitter профильной федерации Польши.

Как сообщило Polskie Radio, Валентек погиб на Донбассе в результате артиллерийских обстрелов в начале недели.

"С большой грустью мы восприняли информацию о гибели Томека, который как польский доброволец воевал в Интернациональном легионе обороны Украины и там погиб. Томек принял участие и выиграл Второй чемпионат ММА, организованный в городе Гливице. Почивай с миром", – отметили его коллеги-бойцы ММА.

К слову, на данный момент, как говорят в британских СМИ, против России на стороне Украины воюют более 20 тысяч иностранцев. В рядах Вооруженных сил Украин поступили добровольцы из более чем 50 стран мира.

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Напомним, ранее белорусское издание Наша Нива сообщало о том, что шестеро белорусских добровольцев ВСУ из полка имени Кастуся Калиновского погибли под Лисичанском.

Как оказалось, белорусы оказались на пути большой колонны российских войск и вступили в бой. Впоследствии стало известно, что часть военных погибла, остальные попали в русский плен.

До того, в боях за Украину с российскими оккупантами, выполняя боевое задание, погиб командир батальона "Волат" полка имени Кастуся Калиновского - белорус Иван Марчук с позывным "Брест".

Его подразделение приняло участие в сдерживании танкового прорыва врага 26 июня под Лисичанском.

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Автор: Егор Бунин
доброволец новости Украины война России и Украины
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