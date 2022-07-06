"На нас идет танк": под Лисичанском погибли белорусские добровольцы, они прикрывали собратьев

Часть белорусских добровольцев погибла в неравном бою против российских оккупантов, другие - попали в плен.
Шестеро белорусских добровольцев из полка имени Кастуся Калиновского не вернулись из-под Лисичанска Луганской области. Об этом сообщает белорусское издание Наша Нива.
Как оказалось, белорусы оказались на пути большой колонны российских войск и вступили в бой. Впоследствии стало известно, что часть военных погибла, остальные попали в русский плен.
Военнослужащие успели передать сообщение: "На нас идет танк. Отработали по нему".
Это самые большие потери белорусского подразделения в вине против РФ. С этого задания не вернулся Иван Марчук (Брест) и еще его пять собратьев. Этих бойцов сейчас разыскивают.
По данным свидетелей, Брест был тяжело ранен в ногу и голову. Ему удалось уничтожить по меньшей мере один танк. Часть белорусов прикрывала отход второй половины группы.
5 июля в российском Telegram-канале сообщили о том, что в плен удалось взять белоруса Яна Джурбейка (Тромбли) из села Похлопает под Минском. Тогда сообщили, что это не единственный пленный.
В полку добровольцев отметили, что бойцам давали приказ сохранить свою жизнь и здоровье в случае попадания в плен и "говорить то, что от них хочет услышать враг".
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Напомним, в Харьковской области добровольцы из Чехии мощно ударили по оккупантам и забрали трофейную технику. Российские военные так испугались, что были вынуждены бежать. Чешские добровольцы подбили два российских БТР-82А и два танка Т-80БВ. На трофейную технику установили флаги Украины.
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