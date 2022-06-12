Опасная миссия в Северодонецке: в бою погиб защищавший Украину британский доброволец

Джордан Гетли / Facebook/dean.gatley

В боях с российскими оккупантами в Северодонеке Луганской области погиб бывший британский солдат Джордан Гетли.

Он в марте вступил в ряды Вооруженных сил Украины и вступил в ряды Иностранного батальона, рассказал в Facebook отец военного Дин Гетли.

"Я не думал, что я когда-нибудь буду использовать социальные сети таким образом, но Салли, Адам и я хотели бы поделиться некоторыми семейными новостями со всеми нашими друзьями, но есть слишком много людей, с которыми можно связаться. Вчера (10.06.22) мы получили ужасную весть о том, что в городе Северодонецк, Украина, застрелили нашего сына Джордана", - сообщил Гетли.

По его словам, сын покинул британскую армию в марте 2022 года, чтобы продлить службу в рядах иностранного батальона ВСУ.

"Джордан и его побратимы так гордились работой, которую они выполняли. Он часто говорил мне, что миссии, которые они выполняют, опасны, но необходимы. Он любил свою работу, и мы так гордимся им. Он действительно был героем и навсегда останется в наших сердцах", - резюмировал мужчина.

Ранее сообщалось о том, что российские оккупанты продолжают штурмовые действия с целью установления полного контроля над городом Северодонецк Луганской области и создания условий для блокирования украинских подразделений, бои в настоящее время продолжаются.

Как сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, подразделения оккупантов также ведут подготовку к возобновлению наступления на Славянск Донецкой области.

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