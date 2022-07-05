Спасались бегством: на Харьковщине чешские добровольцы влупили по оккупантам и отжали технику

Чешские добровольцы подбили два российских БТР-82А и два танка Т-80БВ.
В Харьковской области добровольцы из Чехии, которые воюют на стороне ВСУ, мощно ударили по оккупантам и забрали трофейную технику. Российские военные так испугались, что были вынуждены бежать. Об этом сообщает Obozrevatel.
Чешские добровольцы подбили два российских БТР-82А и два танка Т-80БВ.
Бой состоялся вблизи села Карнауховка Изюмского района Харьковщины. После захвата техники добровольцы установили на нее флаги Украины и начали готовить ее к перегонке.
Теперь захваченную технику будут применять для освобождения украинских территорий.
Напомним, ранее сообщалось, что в Вышгородском районе Киевской области житель одного из поселков Виталий Оноприенко во время российской оккупации сумел угнать вражеский грузовик вместе с боекомплектом.
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Позже стало известно о том, что бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады захватили новейшую российскую боевую машину пехоты БМП-3 с боекомплектом. Ее планировали отправить на передовую сразу после проверки и оснащения. Как оказалось, пробег этой БМП всего 3000 км.
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