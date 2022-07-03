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Захватили трофей в ходе штурма: бойцы ВСУ отжали у оккупантов новейшую БМП

3 июля 2022, 18:34

После проверки и оснащения трофейная боевая техника уже доставлена на передовую.

Трофейная БМП / Facebook/GeneralStaff.ua

В бою с российскими оккупантами бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады захватили новейшую российскую боевую машину пехоты БМП-3.

В ходе боестолкновения противник бросил практически невредимую боевую машину с боекомплектом, говорится в сообщении в Facebook Генерального штаба ВСУ.

Отмечается, что после проверки и оснащения трофейная боевая техника уже доставлена на передовую.

"После боя БМП-3 была доставлена в ремонтный батальон на осмотр. Как выявили ремонтники, машина 2017 года выпуска и пробег всего 3000 км. У нее даже ни разу не распаковывался ремкомплект. Никаких серьезных повреждений у машины не нашли", - добавили в Генштабе.

/ Facebook/GeneralStaff.ua
/ Facebook/GeneralStaff.ua

Напомним, ранее сообщалось, что в Вышгородском районе Киевской области житель одного из поселков Виталий Оноприенко во время российской оккупации сумел угнать вражеский грузовик вместе с боекомплектом.

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