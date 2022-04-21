Народный мститель с Киевщины: партизан "Зеленый" отжал у орков Урал с БК и перегнал ВСУ

Виталий Оноприенко / Скриншот

В Вышгородском районе Киевской области житель одного из поселков Виталий Оноприенко во время российской оккупации сумел угнать вражеский грузовик вместе с боекомплектом.

Мужчина, которого местные прозвали "Зеленый", стал настоящим народным героем и гордостью своих односельчан, говорится в материале Сurrenttime.

Отмечается, что войну РФ против Украины он встретил, стоя у калитки. Дойти до военкомата не успел.

"Вышли наши ребята впятером из леса. Я говорю: "Ребята, дайте автомат!" Они мне: "Ищи по машинам, у нас нету лишнего". К самой последней подошли машине —Урал. Там не было растяжки. Ребята пошли дальше в лес стрелять. А мне что оставалось делать? Я развернул Урал и поехал", – рассказывает Оноприенко.

Грузовик был российский. Вместе с боекомплектом. По дороге машину с Зеленым пропустили на блокпосту. Приняли за своего. Один российский патруль все же попытался его остановить, но не вышло. Урал Зеленый спрятал в лесу и подарил в апреле украинским военным.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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