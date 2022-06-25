Украина выиграет, если правительство поднимет свою тушу: доброволец из ФРГ обругал Шольца

Ветеран Бундесвера "Миха" - доброволец Иностранного легиона ВСУ - раскритиковал немецкое правительство - за то, что оно толком не помогает Украине в войне с РФ.
32-летний боец Иностранного легиона ВСУ из Германии (позывной "Миха"), ветеран Афганской кампании в составе немецкой армии, подверг жесточайшей критике медлительность правительства ФРГ в плане предоставления оружия Украине. Об этом сообщает авторитетное немецкое издание Bild.
"Мы можем выиграть эту войну, если федеральное правительство наконец-то поднимет свою тушу. И вы можете это передать господину Олафу Шольцу. Скажите, чтобы он наконец перестал протирать штаны, проявил инициативу и что-то сделал [для Украины ‒ Главред]", – сказал мужчина.
"Миха" также подчеркнул, что Германия имеет мощный военный потенциал, а также военно-промышленный потенциал для помощи Украины. Поэтому, по мнению легионера, семи самоходных гаубиц, которые уже ФРГ прислало ВСУ, катастрофически мало.
"Это ничего! Что такое семь самоходных гаубиц для такой большой страны?", – задал риторический вопрос "Миха".
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Напомним, ранее в Германии чиновники заявили, что вскоре бойцы ВСУ завершат курс обучения с целью использования немецких самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000. После этого гаубицы можно будет отправить в Украину и передать украинской армии в зону боевых действий.
До того в Германии представители правящей коалиции жестко ;раскритиковали канцлера Олафа Шольца из-за того, что тот во время визита в Киев не дал четких обещаний по поставке тяжелого вооружения Украине.
"Пришло время наконец дать четкое обязательство о немедленной доставке тяжелого вооружения", — сказал депутат бундестага от Христианско-демократического союза Йохан Вадефуль.
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