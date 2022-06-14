Гаубицы Panzerhaubitze 2000 будут доставлены в Украину уже в ближайшее время – Минобороны ФРГ

Украинские войска в скором времени завершат обучение использования гаубиц PzH 2000 / Википедия

В скором времени бойцы ВСУ завершат курс обучения с целью использования немецких самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000. После этого гаубицы можно будет отправить в Украину и передать украинской армии в зону боевых действий. Об этом заявила министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт.

"В ближайшее время будет завершено обучение по Panzerhaubitze 2000, чтобы его можно было использовать в бою в Украине", - цитирует ее Reuters.

Читайте такжеИспания решила передать Украине 40 старых танков Leopard 2, но ФРГ сорвала сделку – SpiegelПримечательно, Ламбрехт не сообщила деталей передачи оружия Украине. По ее словам, Берлин не будет объявлять конкретную дату передачи оружия, а также сведения о маршрутах и транспортировке, исходя из соображений безопасности.

"Первые гаубицы будут переданы Украине, когда завершится подготовка, и она будет ответственна за их поставку", - подчеркнула министр обороны Германии.

Справка

Panzerhaubitze 2000

Panzerhaubitze 2000 – это немецкая самоходная артиллерийская установка, которая оснащена 155 миллиметровой пушкой длиной в 52 калибра. При этом у гаубицы в наличии система навигации, автоматизированная система огневого управления, ручная система заряжания с боевым комплектом в 60 снарядов, а также 228 модульных метательных зарядов.

Гаубица может обнаружить огонь и оснащена системой тушения огневого возгорания. САУ PzH 2000 может выпускать 3 снаряда за 9 секунд, или же 10 снарядов за 56 секунд на дальность до 30 километров.

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Поставки Германией оружия Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в конце мая сделал заявление, согласно которому Берлин принял решение поставить Киеву тяжелое оружие, которое будет направлено в зону боевых действий. Также он подверг критике власти РФ и лично Владимира Путина, подчеркнув, что российскому государству не удастся уйти от ответственности в ситуации с нападением на Украину.

Посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен рассказала о том, что Киеву передадут самоходные установки Gepard и боевые машины пехоты Marder после того, как военная техника будет отремонтирована. Решение о передаче вооружений украинскому государству принято.

Однако в июне немецкое издание Zeit опубликовало материал, в котором речь шла о том, что поставки Украине тяжелого оружия от Германии могут затянуться даже до зимы. Речь шла о системах ПВО, реактивных системах залпового огня и боевых машинах пехоты.

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