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"Путину война с рук не сойдет": Шольц решился на отправку оружия ВСУ для битвы с армией РФ

27 мая 2022, 20:36

Путин развязал циничную и бесчеловечную войну против Украины, сказал Олаф Шольц.

Шольц, Путин
Путину не может сойти с рук его циничная, бесчеловечная война - Шольц / УНИАН, Reuters

Российский президент Владимир Путин не должен уйти от ответственности в ситуации с нападением России на Украину. Война против украинского государства цинична и бесчеловечна. Именно поэтому действуют жесткие санкции против Москвы. Украинскому государству оказывается не только экономическая, гуманитарная и финансовая, но и военная поддержка. Речь идет, в том числе, и о поставках Германией оружия в зону боевых действий. Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц.

Как сообщает Spiegel, он рассказал о том, что Путину не должны "сойти с рук" военные действия против Украины, поэтому Берлин должен отправить Киеву оружие.

Читайте такжеКогда Россия напала, ФРГ отказала Украине в оружии и по SWIFT: Берлин был уверен в оккупации – посол"Совершенно ясно: Путину не может сойти с рук его циничная, бесчеловечная война", - отметил канцлер.

Также он добавил, что именно поэтому действуют жесткие санкции в отношении России, а также гуманитарная, экономическая и финансовая поддержка украинского государства.

"И, следовательно, также доставка оружия в ​​​​зону боевых действий, чего мы никогда не делали как Федеративная Республика", - подчеркнул канцлер ФРГ Олаф Шольц.

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Поставки Германией оружия в Украину

Правящая коалиция ФРГ 13 апреля согласовала вопрос поставок Украине тяжелых вооружения для нужд ВСУ на войне против России. Удалось договориться, в том числе, и с Социал-демократической партией Германии, которая до этого осторожно относилась к перспективам предоставления оружия Украине.

Позже за поставки тяжелых вооружений Украине проголосовал Бундестаг. "За" выступили 500 парламентариев. Решение поддержали партии правящей коалиции, а также блок ХДС/ХСС.

12 мая немецкое издание Die Welt написало, что между правительствами Германии и Украины возникло недоразумение, вследствие которого поставки оружия Киеву затягиваются. Проблемы возникли с вопросом заказа самоходных зенитных установок Gepard. Немецкая сторона уверяла, что украинское правительство должно самостоятельно заказывать их у компании Krauss-Maffei Wegmann, в то время как Киеву сказали, что поставки будет осуществлять непосредственно Берлин.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подверг критике Германию за неготовность Берлина поставлять нужное Киеву оружие. В частности, он заявил, что украинское государство получит бронетранспортеры Marder, однако в то же время нуждается и в немецких танках Leopard.

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новости Германии Владимир Путин Олаф Шольц война России и Украины
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