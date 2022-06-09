Германия не передаст Украине тяжелое оружие до зимы - Zeit

Германия не передаст Украине тяжелое оружие до зимы / фото: topwar.ru, Reuters

Украине придется ждать обещанные Германией системы противовоздушной обороны и реактивные системы залпового огня вплоть до зимы. Об этом сообщает Zeit.

Как отмечается, систему ПВО ранее заказал Египет, однако впоследствии страна отказалась от нее в пользу Украины. Эти системы смогут доставить в Украину не раньше ноября или декабря.

Трудности наблюдаются с реактивной системой залпового огня Mars II. Из 40 немецких установок в рабочем состоянии находится меньше половины. К тому же они не могут стрелять американскими или британскими боеприпасами. Для этого необходимо обновить программное обеспечение, а это может занять несколько месяцев.

Затянуться может ситуация и с боевыми машинами Marder, которые Греция должна была получить от Германии, как замену советских моделей, которые передаст Украине. Эти машины в основном размещены на греческих островах и, вероятно, не будут выведены до тех пор, пока машины Marder не будут доставлены на развертывание. Это также ожидается не раньше осени-зимы.

Отмечается, что производитель машин Marder был удивлен, ведь компания хотела продать машины непосредственно Украине.

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Напомним, в Германии критикуют канцлера Шольца из-за того, что он не предоставляет Украине необходимые бронетранспортеры Marder. Руководитель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерман из Свободной демократической партии призывает федеральное правительство Германии как можно скорее доставить в Украину 50 боевых машин пехоты Marder.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что несмотря на решение немецкого правительства поставлять тяжелое вооружение для Украины, складывается впечатление, что канцлер Олаф Шольц не хочет этого делать и затягивает время.

На встрече министров обороны стран НАТО на базе в Рамштайне было принято решение передать Украине 50 зенитных самоходных установок типа Гепард. Но до сих пор их не предоставили из-за нехватки боеприпасов.

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