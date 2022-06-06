Украина на эйфории зайдет в РФ: почему Германия не хочет давать танки ВСУ - Spiegel

Германия, танк / коллаж фото ВСУ и ua.depositphotos.com

Кабинет министров Федеративной Республики Германии, которое сейчас возглавляет Олаф Шольц, ни в каком приближении не обсуждают и не будут обсуждать вероятность отправки танков и прочей бронетехники Украине ‒ поскольку опасаются, что официальный Киев способен с ее помощью наступать на Россию. Об этом пишет авторитетное немецкое издание Spiegel со ссылкой на собственные информированные источники.

Они утверждают ‒ немецкие чиновники всерьез думают и боятся, что ВСУ станут самоуверенны, если с помощью техники армии ФРГ несколько раз серьезно победят русских оккупантов. Далее, говорят в Берлине, украинская армия в формате "головокружение от успехов" начнет атаковать российские земли. Тогда выйдет, что немецкие танки будут траками месить Россию. А это якобы недопустимо для ФРГ ‒ еще со времен падения Третьего рейха.

Журналисты Spiegel пишут ‒в ФРГ даже гипотетически не рассматривают поставки танков в Украину. И даже если, к примеру, Пентагон даст указание передать натовскую бронетехнику в распоряжение ВСУ, то немецким офицерам понадобятся минимум несколько месяцев для проведения этого процесса.

Как утверждают журналисты, эмбарго на поставку танков Украине официально не обсуждалось на уровне стране НАТО, но неофициально между Вашингтоном, Лондоном и Парижем по данному вопросу есть "полное согласие".

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Напомним, ранее немецкий министр экономики Хабек утверждал - в ФРГ полагают, что не нужно делать все возможное для помощи Украине в войне против России, ведь в таком раскладе Берлин "станет полноценным участником войны".

"Мы не делаем всего возможного. Мы не хотим и не должны становиться участниками войны. Не только из-за страха за жизни наших солдат, которые погибнут на поле боя, но и потому, что так мы проложим путь для глобальной войны. Поэтому мы не делаем все, что можем. Но делаем все, что сейчас ответственно делать, чтобы помочь Украине", - сказал чиновник

До того федеральный канцлер Олаф Шольц говорит, что ФРГ все же отправил в Украину некоторое количество современных систем ПВО IRIS-T.

В своем выступлении в федеральном парламенте политик утверждал, что с помощью этих систем Украина сможет "защитить любой населенный пункт от атак российской авиации".

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