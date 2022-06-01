Германия поставит Украине самую современную систему ПВО, которая есть у ФРГ - Шольц

Канцлер Германии отметил, что эти ракеты способны защитить целый крупный город от атак российской авиации.
Германия поставит Украине современные системы ПВО IRIS-T. Об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц.
В своем выступлении в Бундестаге немецкий лидер заявил, что с помощью этих систем Украина сможет "защитить целый крупный город от атак российской авиации", пишет "DW".
Шольц также сообщил, что Германия пообещала предоставить Украине радар слежения, способный обнаруживать вражеские гаубицы, минометы и реактивную артиллерию.
Кроме того, Шольц сказал, что Берлин направит в Украину реактивные системы залпового огня в тесном сотрудничестве с США. Эти системы не смогут нацеливаться на российскую территорию.
IRIS-T: что известно о немецком ПВО
Согласно данным в открытых источниках, IRIS-T - ракета класса "воздух-воздух" малой дальности, оснащённая охлаждаемой инфракрасной головкой самонаведения. Разработка велась под руководством Германии кооперацией из 6 стран-участниц.
Характеристики IRIS-T
- Длина: 2,936 м
- Диаметр: 0,127 м
- Размах крыла: 0,350 м
- Стартовая масса: 87,4 кг
- Дальность пуска: ~25 км
- Скорость полёта: до 3 М (1020 м/с или 3672 км/ч)
- Боевая часть: осколочно-фугасная
- Масса БЧ: 11,4 кг
- Взрыватель: активный радиолокационный
- Двигательная установка: РДТТ
Напомним, 31 мая эксперт по международным отношениям, дипломат Майкл Макфол сообщил, что Вооруженные Силы Украины получат новую партию высокоточных управляемых ракет MLRS с большей дальностью, чем сейчас. Однако дальность их действия не позволит наносить удар по территории РФ.
Читайте такжеШольц отправит в Грецию немецкие БМП, а греки передадут Украине советскую техникуВ среду, 1 июня, США объявят о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 700 млн долларов. Администрация Джо Байдена согласовала решение о поставке Украине небольшого количества высокотехнологичных ракетных систем средней дальности, пишут американские журналисты.
Это критически важное оружия, о котором украинские лидеры просили раньше, пытаясь остановить наступление России на Донбассе.
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