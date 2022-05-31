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Украина получит от США ракеты MLRS дальностью около 70 км - советник Байдена

31 мая 2022, 07:43

США планируют передать Украине ракеты MLRS, которые поражают цели на расстоянии около 70 км. Это вдвое дальше, чем те боеприпасы, которые сейчас есть в ВСУ.

ракета MLRS
Тип ракет с дальностью полета до 300 км не включается в пакет военной помощи Украине / Фото twitter.com/InfoResist

Вооруженные Силы Украины получат новую партию высокоточных управляемых ракет MLRS с большей дальностью, чем сейчас. Однако дальность их действия не позволит наносить удар по территории РФ.

Об этом сообщил эксперт по международным отношениям, дипломат Майкл Макфол, а также анонимный высокопоставленный чиновник США, на которого ссылается The Washington Post.

По информации издания, США планируют передать Украине типовые ракеты MLRS, которые поражают цели на расстоянии около 70 км. Однако даже такие боеприпасы способны доставать до оккупантов вдвое дальше, чем те, которые сейчас есть в ВСУ.

В свою очередь, советник президента США по национальной безопасности Майкл Макфол со ссылкой на официальный комментарий администрации Байдена написал 30 мая в Twitter:

"Уточняющие комментарии администрации Джо Байдена по поводу РСЗО более обнадеживают. Украина получит новые партии высокоточных ракет с большей дальностью, чем сейчас есть у украинцев, но не ракет, которые могут нанести удар вглубь России".

Другой тип ракет с дальностью полета до 300 км не включается в пакет военной помощи Украине.

Как сообщал Главред, 30 мая президент Соединенных Штатов Джо Байден прокомментировал вопрос передачи Украине американских реактивных систем залпового огня. По словам главы Белого дома, США не будут поставлять Украине РСЗО, способные поражать территорию России.

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