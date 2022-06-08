Германия помогает Украине больше, чем "почти кто-либо": не уступают только США - Шольц

Шольц заявил, что Германия помогает Украине больше всех / Фото Reuters

Германия якобы является одним из главных сторонников Украины в военном отношении и помогает больше, чем "почти кто-либо другой". С таким заявлением выступил канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции вместе с лидерами Литвы, Латвии и Эстонии, сообщает The Telegraph.

"Германия является одним из главных сторонников Украины в военном отношении, и, вероятно, только Соединенные Штаты оказывают большую поддержку, чем мы", - сказал Шольц.

Он утверждает, что Германия помогает Украине, высылая "самые современные артиллерийские системы и учит их использовать".

В свою очередь лидеры стран Балтии раскритиковали Шольца из-за его частых телефонных разговоров с Путиным.

"Мы считаем, что невозможно разговаривать с государством, пытающимся перекроить карту в ХХІ веке", - сказал президент Литвы Гитанас Науседа.

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Напомним, в Германии критикуют канцлера Шольца из-за того, что он не предоставляет Украине необходимые бронетранспортеры Marder. Руководитель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерман из Свободной демократической партии призывает федеральное правительство Германии как можно скорее доставить в Украину 50 боевых машин пехоты Marder.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что несмотря на решение немецкого правительства поставлять тяжелое вооружение для Украины, складывается впечатление, что канцлер Олаф Шольц не хочет этого делать и затягивает время.

На встрече министров обороны стран НАТО на базе в Рамштайне было принято решение передать Украине 50 зенитных самоходных установок типа Гепард. Но до сих пор их не предоставили из-за нехватки боеприпасов.

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