"Пришло время дать четкие обязательства": В Германии раскритиковали Шольца из-за оружия для Украины

Шольца критикуют в Германии из-за отсутствия конкретики по поставкам оружия / "Википедия" и ua.depositphotos.com/

В Германии правящая коалиция раскритиковала канцлера Олафа Шольца из-за того, что тот во время визита в Киев не дал четких обещаний по поставке тяжелого вооружения Украине. В коалиции отметили, что они разочарованы Шольцем. Об этом сообщает Spiegel.

"Пришло время наконец дать четкое обязательство о немедленной доставке тяжелого вооружения", — сказал депутат бундестага от Христианско-демократического союза Йохан Вадефуль.

Также в коалиции считают "хорошим сигналом" то, что Шольц пообещал поддержать предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

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Напомним, во время своего визита в Киев 16 июня Шольц заявил, что Германия начала предоставлять Украине оружие и будет это делать дальше, "насколько Украине будет необходимо". Однако стоит отметить, что канцлер не уточнили сроки поставок этого вооружения.

В Германии критикуют Шольца

Напомним, в Германии критикуют канцлера Шольца из-за того, что он не предоставляет Украине необходимые бронетранспортеры Marder. Руководитель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерман из Свободной демократической партии призывает федеральное правительство Германии как можно скорее доставить в Украину 50 боевых машин пехоты Marder.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что несмотря на решение немецкого правительства поставлять тяжелое вооружение для Украины, складывается впечатление, что канцлер Олаф Шольц не хочет этого делать и затягивает время.

На встрече министров обороны стран НАТО на базе в Рамштайне было принято решение передать Украине 50 зенитных самоходных установок типа Гепард. Но до сих пор их не предоставили из-за нехватки боеприпасов.

Позже стало известно о том, что Германия може передать Украине лишь три реактивных системы залпового огня Mars II, вместо четырех. Это может произойти из-за недостатка боеприпасов.

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