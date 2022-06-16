Шольц в очередной раз пообещал Украине оружие от Германии / коллаж фото ru.wikipedia.org и сайт президента Украины

Немецкие власти намереваются и дальше давать Украине оружие. С таким заявлением выступил федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц в четверг, 16 июня, пребывая в Киеве во время своего официального визита.

"Германия уже давно сломала свою государственную традицию: мы начали предоставлять Украине оружие. И мы будем делать это и дальше, насколько Украине будет необходимо", - сказал Шольц на пресс-конференции после встречи лидеров Украины, Франции, Германии, Италии и Румынии в четверг в Киеве

В то же время Шольц особо отметил, что в ФРГ специально обучают бойцов ВСУ использовать современное вооружение ‒в частности, самоходными гаубицами и зенитными установками.

"Мы также пообещали, что предоставим и установки IRIS (системы противовоздушной обороны IRIS-T – Главред), которые будут защищать целые города от воздушных налетов. Мы также договорились с Соединенными Штатами и Великобританией о том, что будем предоставлять ракетные установки залпового огня", – подытожил он.

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Напомним, впервые о визите премьер-министр Италии Марио Драги, канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона заговорили еще в минувшие выходные. Позже появилась информация, что Макрон, Шольц и Драги приедут в Киев уже 16 июня, но в Германии и Франции эту дату не подтверждали.

Тем не менее утром на специальном поезде утром 16 июня Макрон, Шольц, Драги и примкнувший к ним президент Румынии Клаус Йоханнис приехали в столицу Украины.

Шольц сразу же заверил президента Украины Владимира Зеленского в поддержке Украины

"Нападение на Украину означает смену эпох. Россия пытается силой передвинуть границы внутри Европы и это неприемлемо. Германия с первого дня стала на сторону Украины. Мы поддерживаем Украину в защите ее суверенитета и территориальной целостности", - подчеркнул политик.

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