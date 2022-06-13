УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Шольц, Макрон и Драги приедут в Киев: СМИ назвали дату

13 июня 2022, 11:28

Визит состоится за день до того, как Европейская комиссия предоставит заключение по заявке Украины на получение статуса кандидата на членство в Евросоюзе.

Драги, Макрон и Шольц
Драги, Макрон и Шольц приедут в Киев 16 июня / Коллаж ua.depositphotos.com, Reuters

Премьер-министр Италии Марио Драги, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон посетят Украину 16 июня.

Лидеры приедут вместе, чтобы подтвердить поддержку трех крупнейших европейских стран президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом пишет итальянское издание La Stampa.

Визит состоится за день до того, как Европейская комиссия предоставит заключение по заявке Украины на получение статуса кандидата на членство в Евросоюзе. Этот вывод станет основанием для принятия политического решения на саммите лидеров ЕС 23-24 июня.

Отметим, ранее немецкое издание Bild писало, что Шольц хочет приехать в Киев вместе с лидерами Франции и Италии, однако дата официального визита не называлась.

Как сообщал Главред, ранее российский оппозиционный публицист Андрей Пионтковский заявил, что Германия и Франция боятся победы Украины в войне с Россией, так как в этом случае они потеряют свое привилегированное положение в нынешней международной системе.

Отметим, 19 мая Италия подала в ООН мирный план завершения войны России против Украины. Документ включает четыре пункта – прекращение огня, демонтаж линий боевых столкновений, краткосрочное вступление Украины в ЕС без интеграции в НАТО и появление нового договора о мире и безопасности в Европе.

Другие новости:

война в Украине Эммануэль Макрон новости Украины Олаф Шольц
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

11:37

"Тогда могут начаться мирные переговоры": Подоляк назвал задачи "минимум" и "максимум" для Украины

11:28

Шольц, Макрон и Драги приедут в Киев: СМИ назвали датуВидео

11:10

От ВСУ не спрятались: украинские воины испепелили 3 российские "Грады" под СеверодонецкомВидео

10:52

Оккупантов настигла "кара небесная" на Харьковщине: уничтожена живая сила и боекомплект противникаВидео

10:36

Битва за Донбасс: в британской разведке объяснили, что определит ход войныВидео

Реклама
10:32

Хакеры взломали центральные телеканалы РФ и показали правду о войне в УкраинеВидео

10:25

"Это предатели!": смелые поступки Макаревича и Гребенщикова довели путиниста Газманова до истерики

09:34

Блицкриг РФ в Северодонецке провалился: в Минобороны объяснили, что происходит в городеВидео

09:33

Враг имеет десятикратное огневое преимущество на Луганщине - ЗалужныйВидео

09:31

Гатили из "ураганов" и минометов: россияне обстреляли Сумскую и Днепропетровскую областиВидео

09:17

Почему каждый российский солдат гибнет на войне в Украине напрасномнение

08:58

Сталин завербовал французскую элиту: Пионтковский объяснил, почему Макрон подыгрывает ПутинуВидео

08:55

ВСУ "покрошили" россиян на Юге: уничтожено много техники и 22 оккупантаВидео

08:48

Гороскоп на сегодня, 13 июня 2022: Ракам – подсказки судьбы, Скорпионам – мрачные предчувствия, Стрельцам – сплетниВидео

08:11

Оккупанты вытеснили бойцов ВСУ из центра Северодонецка – ГенштабВидео

07:54

Армия РФ достигла определенного успеха в наступлении на Славянск - Институт изучения войныВидео

07:19

"Эти варвары готовы начать термоядерную войну": историк назвал условие применения ядерного оружия РФ

07:00

День Святого Духа 2022: традиции, запреты и душевные поздравления

06:40

Оккупанты пытаются окружить Лисичанск, но проваливают штурмы - ISWВидео

06:21

Спасение России от поражения, или Что не так с предупреждениями Байдена о вторжениимнение

Реклама
05:46

Перцы будут крупными и сладкими: как приготовить самое эффективное удобрение своими рукамиВидео

05:20

Хрустящие огурцы в капустных листьях на зиму: невероятно простой рецептВидео

04:30

Армия Украины может наносить удары по территории РФ, но Зеленский должен принять решение – ЖдановВидео

04:17

"По венам текут блестки": Пэрис Хилтон показала ножки в сумасшедшем сверкающем платье

04:00

Как научиться меньше есть: эксперты назвали самые действенные способы

03:47

Патриотизм в деталях: Санта Димопулос покоряет столицу в игривом мини

03:15

"Приняла самое красивое решение в жизни": Наталья Могилевская заинтриговала большими переменами

03:10

В Украину налетит сильный шторм и резкое похолодание: синоптики назвали датуВидео

02:40

Цены на бензин резко рухнули: где на АЗС поменяли ценникиВидео

02:07

"Летают ангелы незримо, храня в пути твоих детей": группа Ногу Свело! выпустила песню "Украина"Видео

01:36

Гороскоп Таро на неделю 13-19 июня: Близнецам – счастье в любви, Ракам – зависть, Львам – обманВидео

00:54

Чем полезна зелень и как ее употреблять: советы тренера

00:51

Приметы на 13 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:29

Близко линия фронта: в Гуляйполе уничтожена почти вся инфраструктураВидео

00:07

Пара из 11 сезона шоу Холостяк распалась: Анна Богдан ушла от Михаила Заливако

00:01

"Никуда не исчезнет после войны": Боррель поддержал скандальный призыв МакронаВидео

12 июня, воскресенье
23:24

Рашисты ударили по Углегорской ТЭС: вспыхнул пожар, идут ожесточеные боиВидео

23:02

Настоящее чудо: из-под завалов в Горенке достали живого котаВидео

22:43

В Лисичанске под обстрелами погиб шестилетний ребенок - ОВАВидео

22:41

"Продолжаются очень жестокие бои": Зеленский назвал основные цели оккупантовВидео

Реклама
22:30

"У тебя глаза лисицы, у меня походка волчья": рецензия на мультфильм "Поганцы"Видео

22:17

Потери России в июне могут превысить 40 тысяч солдат - ЗеленскийВидео

22:11

"Эх, Олег, что ж ты бросил своих волчиц": бывшая жена Кензова подколола Винника за молчание

21:56

"Дорога в один конец": генерал ВСУ о попытке оккупантов захватить НиколаевВидео

21:31

Гороскоп Таро на июль 2022: Львам стоит поберечь сердце, Девы начнут все с нуля, а Раков ждет успехВидео

21:26

Для оккупантов начнется ад в августе: экстрасенс назвал дату проигрыша РФ войны в УкраинеВидео

21:22

ВСУ пошли в контрнаступление на некоторых направлениях - ЗалужныйВидео

21:04

Андрей Данилко показал редкие фото с "мамой": "Талант и сила выше неба!"Фото

20:59

Блинкен тонко потроллил Путина и поздравил народ с "днем России"Видео

20:34

Полнолуние 14 июня: 5 вещей, которые принесут деньги в СуперлуниеВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять