Шольц, Макрон и Драги приедут в Киев: СМИ назвали дату

Драги, Макрон и Шольц приедут в Киев 16 июня / Коллаж ua.depositphotos.com, Reuters

Премьер-министр Италии Марио Драги, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон посетят Украину 16 июня.

Лидеры приедут вместе, чтобы подтвердить поддержку трех крупнейших европейских стран президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом пишет итальянское издание La Stampa.

Визит состоится за день до того, как Европейская комиссия предоставит заключение по заявке Украины на получение статуса кандидата на членство в Евросоюзе. Этот вывод станет основанием для принятия политического решения на саммите лидеров ЕС 23-24 июня.

Отметим, ранее немецкое издание Bild писало, что Шольц хочет приехать в Киев вместе с лидерами Франции и Италии, однако дата официального визита не называлась.

Как сообщал Главред, ранее российский оппозиционный публицист Андрей Пионтковский заявил, что Германия и Франция боятся победы Украины в войне с Россией, так как в этом случае они потеряют свое привилегированное положение в нынешней международной системе.

Отметим, 19 мая Италия подала в ООН мирный план завершения войны России против Украины. Документ включает четыре пункта – прекращение огня, демонтаж линий боевых столкновений, краткосрочное вступление Украины в ЕС без интеграции в НАТО и появление нового договора о мире и безопасности в Европе.

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