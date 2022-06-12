Нужна лишь отмашка Шольца: Германия готова передать БМП Marder ВСУ

Война в Украине / facebook.com/GeneralStaff.ua, Marcus Prell bild.de

Немецкий машиностроительный и оружеостроительный концерн Rheinmetall модернизирует боевые машины пехоты Marder, которые раньше были на вооружении Бундесвера, и уже готов передать первые БМП Украине.

Как пишет Bild, гендиректор предприятия Армин Паппергер рассказал, что сейчас идет ремонт 100 бронетранспортеров. Внимание было сосредоточено на безопасности бойцов, которые смогут положиться на БМП, особенно в критических ситуациях.

"В частности, мы проверяем все компоненты, необходимые для того, чтобы Marder мог надежно ездить и стрелять", - сказал гендиректор.

Несколько БМП готовы к использованию, их можно уже сейчас отправить Украине. Однако, по словам Паппергера, когда и куда передадут Marder, должно решить правительство Германии.

Сейчас Бундесвер постепенно заменяет Marder более современным БМП Puma. Однако правительство канцлера Олафа Шольца "скорее отдаст Marder Греции, которая поставит Украине старую советскую бронетехнику", пишет Bild.

Издание опубликовало фото пяти модернизированных Marder, стоимость каждой бронемашины составляет от 850 тысяч евро до 1 млн евро в зависимости от оборудования.

Также на складе Rheinmetall для модернизации находятся 88 танков Leopard 1 и других танков Leopard 2.

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Оружие от Германии для Украины

Как писало немецкое издание Zeit со ссылкой на собственные источники, Украине придется ждать обещанное властями ФРГ тяжелое оружие - системы противовоздушной обороны и реактивные системы залпового огня - вплоть до зимы 2022/2023.

Как отмечается, систему ПВО ранее заказал Египет, однако впоследствии страна отказалась от нее в пользу Украины. Эти системы смогут доставить в Украину не раньше ноября или декабря.

До того в ФРГ критикуют федерального канцлера Шольца из-за того, что он не предоставляет Украине необходимые бронетранспортеры Marder.

Руководитель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерман из "Свободной демократической партии" прямо призвало правительство Германии как можно скорее доставить в Украину не мене 50 таких боевых машин.

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