Шольц отправит в Грецию немецкие БМП, а греки передадут Украине советскую технику / "Википедия" и ua.depositphotos.com

Немецкий федеральный канцлер Олаф Шольц объявил о новых круговых поставках военной техники. Об этом сообщается на Twitter-странице изданияDeutsche Welle.

Как говорится в тексте, Германия передаст Греции свои новые боевые машины пехота, а взамен официальные Афины отдадут официальному Киеву старую технику советского производства.

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Напомним, ранее в Германии критикуют канцлера Шольца из-за того, что он не предоставляет Украине необходимые бронетранспортеры Marder. Руководитель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерман из Свободной демократической партии призывает федеральное правительство Германии как можно скорее доставить в Украину 50 боевых машин пехоты Marder.

Также она призвала Германию к прозрачному общению с Украиной и предложила создать должность специального координатора по снабжению оружием. Она отметила, что это должно произойти "уже немедленно или перед парламентскими летними каникулами в июле".

Эту позицию поддержал и представитель "свободных демократов" Александр Ламбсдорф.

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