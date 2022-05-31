Шольц отправит в Грецию немецкие БМП, а греки передадут Украине советскую технику

Немецкий федеральный канцлер Олаф Шольц объявил о том, что уже в ближайшее время начнутся новые круговые поставки военной техники для нужд Украины.
Немецкий федеральный канцлер Олаф Шольц объявил о новых круговых поставках военной техники. Об этом сообщается на Twitter-странице изданияDeutsche Welle.
Как говорится в тексте, Германия передаст Греции свои новые боевые машины пехота, а взамен официальные Афины отдадут официальному Киеву старую технику советского производства.
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Напомним, ранее в Германии критикуют канцлера Шольца из-за того, что он не предоставляет Украине необходимые бронетранспортеры Marder. Руководитель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерман из Свободной демократической партии призывает федеральное правительство Германии как можно скорее доставить в Украину 50 боевых машин пехоты Marder.
Также она призвала Германию к прозрачному общению с Украиной и предложила создать должность специального координатора по снабжению оружием. Она отметила, что это должно произойти "уже немедленно или перед парламентскими летними каникулами в июле".
Эту позицию поддержал и представитель "свободных демократов" Александр Ламбсдорф.
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