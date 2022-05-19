Украина в ЕС, вне НАТО и договор с РФ по Крыму и Донбассу: Италия подала в ООН "мирный план"

Италия предлагает Украине и России подписать соглашение по Донбассу / УНИАН

Италия предлагает план завершения войны России против Украины, который состоит из четырех этапов. Речь идет о прекращении огня и демонтаже линий боевых столкновений, краткосрочном вступлении Украины в Евросоюз без интеграции в НАТО, подписании Киевом и Москвой договора по Крыму и Донбассу и появление нового договора о мире и безопасности в Европе.

Как сообщает La Repubblica, документ в виде пошагового плана был разработан Министерством иностранных дел Италии при участии правительственного дворца Киджи. План предполагает прекращение огня и сотрудничество с Евросоюзом, Большой семеркой и Организацией объединенных наций. Все должно реализовываться под наблюдением Международной группы содействия (GIF).

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План Италии по завершению войны России против Украины

Прекращение огня и демонтаж линий боевых столкновений под наблюдением Организации объединенных наций

Вступление Украины в Евросоюз в краткосрочной перспективе и нейтральный статус украинского государства без вступления в НАТО

Договор между Украиной и РФ по территориям Донбасса и Крыма с целью урегулирования противоречий по вопросам международно-признанных границ

Подписание многостороннего соглашения о мире и безопасности в Европе, включающего обеспечение контроля над вооружениями и предотвращение конфронтаций в дальнейшем.

Война России против Украины

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович ранее сказал, что оккупационная армия РФ постепенно переходит к обороне на всех направлениях фронта. Вражеские войска пытаются занять такие позиции, на которых будет легче обороняться. Попытки наступления продолжаются только на Луганском и Изюмском направлениях.

В НАТО полагают, что Украина может выиграть войну против России. Как утверждают в Альянсе, Киев уже переломил ход событий в боевых действиях. Поэтому у государства есть возможность вернуть и Крым, и Донбасс.

Эксперты Института исследований войны в США предполагают, что российские войска попытаются удержать свои позиции к западу от города Волчанск Харьковской области, чтобы сохранить линии обеспечения. Продвигаться они там уже не смогут из-за неудач на Изюмском направлении. Впоследствии россияне могут покинуть занятые позиции, а ВСУ пойти в контрнаступление в Изюмском районе.

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