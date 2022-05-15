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Путин может аннексировать Донбасс, Херсонщину и Запорожчину и разразиться ядерной угрозой – ISW

15 мая 2022, 22:07

России вряд ли удастся достичь своих целей по захвату всех районов Донецкой и Луганской областей.

Владимир Путин
Путин может аннексировать не только юг и восток Украины, но и Приднестровье в Молдове с Южной Осетией в Грузии - Институт изучения войны / Фото Reuters

Российский президент Владимир Путин, вероятно, планирует аннексировать оккупированные части Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. Так называемое "включение" данных украинских территорий в состав РФ, согласно логике Кремля, будет означать распространение на них доктрины о ядерном оружии, которое Москва пригрозит применить для того, чтобы не допустить их освобождения войсками Украины. Могут быть "присоединены" также непризнанные Южная Осетия в Грузии и Приднестровье в Молдове. Россия не достигает своих целей на войне против Украины, поэтому может пойти на реализацию такого плана для сохранения захваченных земель. Об этом пишут аналитики американского Института изучения войны ISW.

Как полагают эксперты Institute for the study of war, Москва наверняка планирует аннексировать захваченные территории на юге и востоке Украины. И тогда в Кремле якобы будут считать, что и на эти земли распространяется доктрина РФ о ядерном оружии, которое, согласно документу, применяется для защиты своих территорий.

Москва может аннексировать Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области

Указывается, что такой сценарий развития событий угрожает Украине и странам-партнерам ядерной атакой в том случае, если ВСУ будут продолжать контрнаступательные действия. Возможно, Путин думает, что угроза ядерного удара может заставить остановить сдерживание российской агрессии.

Кроме того, помимо захваченных частей Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей, Москва может аннексировать и Южную Осетию в Грузии, а также оккупированное Приднестровье в Молдове.

Читайте такжеВыход ВСУ на Херсон или Новую Каховку станет ударом для РФ – врагу там придется сдаваться – эксперт"Кремль, вероятно, планирует аннексировать большую часть украинской территории, в настоящее время оккупированной российскими войсками, — части Херсонской и Запорожской областей на юге и районы Донецкой и Луганской областей на востоке, которые контролируют российские войска и их марионетки. Москва может также аннексировать другие прокси-государства Кремля, такие как Южная Осетия (в Грузии) и Приднестровье (в Молдове)", - полагают в ISW.

На захваченных территориях Россия может устроить расправы

Американские аналитики утверждают, что на оккупированных территориях Россия заменит местные СМИ на свои пропагандистские ресурсы, введет ограничения по Интернету и мобильным сетям, запустит рубль, и будет похищать, убивать и заменять местных чиновников на коллаборантов.

Также оккупанты могут устраивать расправы в отношении проукраинских активистов и партизан.

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Ядерное оружие может использоваться, чтобы ВСУ не смогли освободить захваченные РФ территории

По мнению экспертов, Россия еще не достигла своих целей по оккупации всего Донбасса, и вряд ли оккупантом это удастся. Если Путин увидит слабость своих войск на поле боя, он постарается как можно скорее аннексировать территории и запустить ядерное сдерживание. Целью в таком случае будет попытка сохранение оккупированных украинских земель.Читайте такжеПоражение России и свержение Путина: бывший депутат Госдумы назвал условие смены власти в Кремле

В то же время, предполагают аналитики, если в Кремле увидят, что армия РФ способна наступать, аннексию отложат, а российские войска попытаются захватить больше украинских территорий. И тогда, в условиях плохого управления российскими войсками и контрнаступления ВСУ, оккупантам грозит коллапс. При этом россияне могут временно не наступать с целью пополнения своих рядов мобилизационным резервом.

Война России против Украины

В войсках РФ во второй половине апреля объявили о начале второй фазы своей, дескать, "специальной военной операции" против Украины. Замкомандующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев заявил, что в рамках следующей волны наступления россияне намерены захватить все районы Донбасса, южные регионы Украины и создать коридор в уже оккупированный в 2014 году Крым.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович полагает, что уже в середине июня войска Украины могут пойти в масштабное наступление на позиции российских оккупантов. По его словам, до конца мая-начала июня ВСУ должны получить тяжелое вооружение от Запада. Украина ожидает, когда поставки позволят перейти к реализации цели.

Советник главы МВД Виктор Андрусив сказал, что Россия не может реализовать свои планы по окружению войск Украины. В районе Херсонщины наступление оккупантов заглохло, а на севере Харьковщины украинская армия может перекрыть им тылы. Согласно его прогнозу, россияне уже через 10 дней могут прекратить активное наступление на фронте и перейти к так называемой "ползучей оккупации".

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