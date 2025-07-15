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Путин оказался перед выбором относительно войны - все решится через два месяца

Юрий Берендий
15 июля 2025, 21:00
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Экономика РФ переживает стагнацию, в Кремле уже осенью вынуждены будут сделать выбор между сворачиванием войны и дальнейшим печатанием денег, заявил экономист.
Путин оказался перед выбором относительно войны - все решится через два месяца
Путин оказался перед серьезным выбором относительно войны / Коллаж Главред, фото: kremlin.ru, УНИАН

О чем сказал Милов:

  • "Гонка зарплат" в России официально завершилась
  • Решающий момент для РФ может настать в конце августа
  • Через 2-3 месяца станет понятно, какой выбор приняли в Кремле

Российская экономика, несмотря на пропагандистские заявления о "росте зарплат", уже столкнулась с серьезными вызовами: реальные доходы населения остановились, а бизнес больше не выдерживает нагрузки. Власти России уже оказались перед сложным выбором. Об этом в интервью Главреду рассказал российский экономист Владимир Милов.

По словам экономиста, негативные последствия чрезмерной эмиссии денег уже начинают ощущать граждане России.

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Он отметил, что в последние годы часто звучали заявления о якобы рекордном росте зарплат в России, мол, происходила "зарплатная гонка". И хотя это частично соответствует действительности - заработные платы действительно росли двузначными темпами в процентах, этот рост был очень неравномерным в разных секторах экономики.

Милов пояснил, что основное повышение зарплат происходило в сферах, связанных с военно-промышленным комплексом, а также в отраслях, вовлеченных в реализацию государственных программ по импортозамещению. Это, по его мнению, является следствием острого дефицита рабочей силы, вызванного войной, мобилизацией и массовой эмиграцией населения.

"В этом году, на фоне резкого замораживания экономики, эта гонка официально закончилась. Рост реальных зарплат (с поправкой на инфляцию) снизился до нуля. Впервые за более чем два года. То есть зарплатная гонка официально закончилась - у бизнеса на это больше нет денег", - указывает экономист.

В общем итоге, экономическое замедление и дефицит бюджета неизбежно приведут к падению покупательной способности россиян. Что же до того, как это повлияет на продолжение войны и жизнеспособность путинской модели, станет понятно уже в ближайшие месяцы.

Милов обращает внимание на то, что решающий момент может наступить в конце августа, в сентябре или начале октября, когда правительство России традиционно подает в Госдуму проект бюджета на следующий год, на этот раз - на 2026-й. И пока, как он подчеркивает, нет ясности, какие именно шаги будут предприняты.

"Вот на фоне этого дефицита денег мы с вами, по сути, пытаемся угадать, что произойдет. Через, условно, 2-3 месяца мы уже будем более-менее точно знать, что они решили. И, скорее всего, я думаю, решение будет - продолжать войну и печатать деньги. Обратной стороной этого станет рост инфляции, высокие процентные ставки и дальнейшее замораживание экономики. Но, скорее всего, Путин решит "еще понервничать". Мы этого точно пока не знаем - узнаем довольно скоро. Путинская система, по сути, живет годовыми или даже полугодовыми циклами", - добавляет он.

Смотрите видео интервью Владимира Милова Главреду о проблемах в экономике РФ:

В путинской системе бюджет утверждается на год вперед, но обычно уже через полгода вносят в него существенные изменения, как это произошло, например, в июне этого года. В то же время, по мнению Милова, именно проект бюджета, который правительство представит в начале осени, позволит понять, какие шаги власть планирует предпринять в условиях глубокого финансового кризиса - растущего дефицита средств, замедления экономики и падения покупательной способности населения.

Милов предположил, что, учитывая упрямство, которое демонстрирует Путин в публичном пространстве, он, скорее всего, продолжит сопротивляться изменениям. Но это лишь усугубит уже имеющиеся серьезные проблемы.

"И вот буквально недавно, 30 июня, выступал глава крупнейшего российского банка и бывший министр экономики Герман Греф - на ежегодном собрании акционеров Сбербанка. Он сказал: "Мы пока не видим дальше первой половины 2026 года. Но мы видим, что первая половина 2026 года будет тоже тяжелой". То есть какого-то выхода из этого сужающегося коридора проблем пока не видно", - резюмировал он.

Экономические проблемы России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия не имеет достаточно ресурсов и мощностей, чтобы вести войну против Украины десятилетиями. Поэтому прогноз The Economist о вероятности наступления РФ в течение 89 лет для полного захвата Украины не стоит воспринимать серьезно, считает народный депутат, дипломат и основатель фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко.

Экономическое положение России на четвертом году полномасштабной войны продолжает ухудшаться. По мнению российского экономиста Игоря Липсица, ситуация настолько сложная, что власти вполне могут прибегнуть к изъятию средств из сбережений граждан.

При этом, даже если Путин временно прекратит боевые действия, военное производство в РФ не остановится. Страна продолжит наращивать арсеналы, производить вооружение и готовиться к новым войнам, отмечает Липсиц.

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О персоне: Владимир Милов

Владимир Станиславович Милов (18 июня 1972 года, Кемерово, Россия) - российский оппозиционный политик, экономист и эксперт в сфере энергетики. Окончил электромеханический факультет Московского государственного горного университета.

С 1997 по 2002 год работал в правительстве РФ, включая должности в Федеральной энергетической комиссии и заместителя министра энергетики.

С 2008 по 2010 год - член политсовета движения "Солидарность". В 2010-2015 годах возглавлял партию "Демократический выбор".

В 2021 году выехал из России. После начала войны в феврале 2022 года осудил действия режима и был внесен в список "иностранных агентов" в России. С сентября 2022 года занимает должность вице-президента по международной адвокации в фонде Free Russia Foundation (Вашингтон), где занимается анализом российских санкций и демократических реформ.

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