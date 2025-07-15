Готов ли Трамп поставлять Украине ракеты большой дальности: CNN раскрыло детали

Трамп обсуждал с евросоюзниками возможность предоставить Украине определенные виды наступательного оружия.

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Трамп не исключает поставки Украине ракет большой дальности / Коллаж: Главред, фото: ОП, defence-ua.com

Кратко:

Трамп интересовался, способна ли Украина наносить удары глубоко по РФ

Поставки Украине систем ПВО являются критически важными

Президент США Дональд Трамп не исключает возможности поставки Украине ракет дальней дальности, которые позволили бы ей атаковать вглубь России. Об этом пишет CNN со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией.

По их словам, последние несколько недель глава Белого дома обсуждал с европейскими союзниками возможность предоставить Украине определенные виды наступательного оружия, в частности того, которое президент Украины Владимир Зеленский ранее просил у США.

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Также, рассказал информированный источник, Трамп интересовался, способна ли Украина наносить удары глубоко по России. Недавно издание Financial Times обнародовало эпизод этого телефонного разговора главы Белого дома с Зеленским.

Источники CNN заявили, что это был один из многочисленных вопросов, который президент США задавал во время звонка, и звучал мимоходом. После разговора, говорят они, Украина с европейскими странами и США продолжала обсуждать возможное предоставление ей ракет дальнего радиуса действия.

Однако после обнародования упомянутого эпизода разговора между Трампом и Зеленским Белый дом заявил, что отрывок был вырван из контекста. Пресс-секретарь Кэролайн Ливитт подчеркнула, что "президент Трамп просто задавал вопросы, а не поощрял дальнейшие убийства".

"Этот эпизод подчеркивает нынешнюю динамику отношений между двумя странами, ведь Зеленский неустанно работает над тем, чтобы получить благосклонность Трампа, и не хочет терять ограниченную поддержку со стороны Соединенных Штатов", - говорится в материале.

Издание напомнило также, что представитель Трампа в НАТО Мэтт Уитакер накануне заявлял, что при поставках оружия Украине сейчас основное внимание сосредоточено на оборонительных системах, таких как ракетные батареи Patriot, но он не исключал возможности поставки наступательного оружия.

"Очевидно, что системы противовоздушной обороны являются критически важной в этой ситуации, но в то же время мы ничего не убираем с повестки дня", - сказал он.

Помощь Украине от США - последние новости

Как писал Главред, 14 июля президент США Дональд Трамп сообщил, что в Украину в ближайшее время будет отправлено 17 зенитно-ракетных комплексов Patriot. Часть из них прибудет уже через несколько дней. Кроме того Трамп предупредил диктатора Путина, что у того есть только 50 дней, чтобы заключить мирное соглашение с Украиной, ведь в противном случае Россию ждут последствия.

Известно также, что США планируют продать союзникам по НАТО вооружение на $10 млрд в рамках механизма поставки оружия Украине. По словам президента Дональда Трампа, речь идет о самой современной американской технике, которую впоследствии получит Украина.

Позже в Кремле отреагировали на заявления президента США Дональда Трампа ввести жесткие санкции против России. Москва угрожает продолжением боевых действий.

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