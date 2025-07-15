"Очень странно": в РФ ответили на ультиматум Трампа и грозят продолжением войны

Дмитрий Песков заявил, что российский диктатор "обязательно прокомментирует" слова Дональда Трампа, если сочтет необходимым.

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В Кремле прокомментировал ультиматум Дональда Трампа / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, скриншот

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В Кремле отреагировал на заявления Дональда Трампа

Москва ждёт предложений Киева о проведении третьего раунда переговоров

В Кремле отреагировал на заявления президента США Дональда Трампа ввести жёсткие санкции против России, если через 50 дней не будет заключено соглашение с Украиной.

"Заявление президента США весьма серьезное. Что-то в них адресовано лично президенту Путину. Нам, безусловно, нужно время для анализа сказанного в Вашингтоне", - цитируют российские пропагандисты пресс-секретаря президента РФ.

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Дмитрий Песков заявил, что российский диктатор "обязательно прокомментирует" слова Трампа, если сочтет необходимым.

"Я не хотел бы забегать вперёд, и давайте дождемся решения Путина, будет ли он это комментировать сам", - заявил Песков.

Украинская сторона воспринимает происходящее "не как сигнал к миру, а как сигнал к продолжению войны", добавил Песков. Он отметил, что Москва ждёт предложений Киева о проведении третьего раунда мирных переговоров.

В свою очередь, замглавы МИД РФ Сергей Рябков также прокомментировал заявления Трампа.

"РФ не приемлет никакие попытки выставлять требования, тем более ультиматумы. Москва хочет, чтобы в Вашингтоне и в НАТО с предельной серьезностью относились к позиции России. Если готовность РФ договариваться не будет находить отклика, поставленные цели продолжат достигаться через "СВО", - заявил Рябков.

"Это очень странно, никакого призыва к Киеву возобновить переговоры не было", - заявил замглавы МИД РФ Грушко.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готовится отправка 17 систем Patriot в Украину. Об этом американский лидер заявил во время пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте.

Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщил о том, что провел "очень хороший разговор" с Трампом. По его словам, Трамп поделился информацией о своей недавней встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Как сообщал Главред, США планируют продать союзникам по НАТО вооружение на $10 млрд в рамках механизма поставки оружия Украине. По словам президента Дональда Трампа, речь идет о самой современной американской технике, которую впоследствии получит Украина.

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О персоне: Дмитрий Песков Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

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