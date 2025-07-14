Мобилизацию и военное положение хотят продлить: Зеленский подал важный документ

Основное:
- В Украине планируют продлить всеобщую мобилизацию и военное положение
- Соответствующие законопроекты Парламент подпишет в течение недели
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проекты законов о продлении сроков действия военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней. Об этом сообщил в Telegram народный депутат Ярослав Железняк.
На сайте Верховной Рады было зарегистрировано два законопроекта - №13471 и №13472:
- об утверждении указа президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине";
- об утверждении Указа президента Украины "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации".
По словам нардепа, в течение текущей недели Парламент 16-й раз, проголосует за продление мобилизации и военного положения в Украине.
"Соответственно продление будет с 7 августа 2025 года до 5 ноября 2025 года", - написал Железняк.
Война в Украине - последние новости
Как писал Главред, в Украину утром в понедельник, 14 июля, прибыл спецпосланник президента Соединенных Штатов Америки Кит Келлог. Известно, что среди тем, которые будут обсуждать представители стран, - оборона, укрепление безопасности, вооружение, санкции, защита украинцев и усиление сотрудничества между Украиной и США.
Тем временем СМИ сообщают, что в понедельник, 14 июля, президент США Дональд Трамп объявит о новом плане вооружения Украины. Как ожидается, он будет включать наступательное оружие большой дальности. По данным Axios, план, вероятно, будет включать ракеты большой дальности, которые способны поражать цели в глубине территории РФ, включая Москву.
Кроме того, президент Дональд Трамп заявил, что США отправят в Украину больше батарей ПВО Patriot, которые необходимы Киеву для защиты от российских авиаударов.
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О персоне: Ярослав Железняк
Железняк Ярослав - украинский экономист, преподаватель Киевской школы экономики. Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", сообщает Википедия.
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