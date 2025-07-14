Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Мобилизацию и военное положение хотят продлить: Зеленский подал важный документ

Марина Фурман
14 июля 2025, 10:37обновлено 14 июля, 11:09
302
Соответствующие законопроекты внесены на рассмотрение Верховной Рады.
Зеленский, Рада
Зеленский предложил Раде продлить военное положение в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Основное:

  • В Украине планируют продлить всеобщую мобилизацию и военное положение
  • Соответствующие законопроекты Парламент подпишет в течение недели

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проекты законов о продлении сроков действия военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней. Об этом сообщил в Telegram народный депутат Ярослав Железняк.

На сайте Верховной Рады было зарегистрировано два законопроекта - №13471 и №13472:

видео дня
  • об утверждении указа президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине";
  • об утверждении Указа президента Украины "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации".

По словам нардепа, в течение текущей недели Парламент 16-й раз, проголосует за продление мобилизации и военного положения в Украине.

"Соответственно продление будет с 7 августа 2025 года до 5 ноября 2025 года", - написал Железняк.

мобилизация инфографика
Закон о мобилизации / Инфографика: Главред

Война в Украине - последние новости

Как писал Главред, в Украину утром в понедельник, 14 июля, прибыл спецпосланник президента Соединенных Штатов Америки Кит Келлог. Известно, что среди тем, которые будут обсуждать представители стран, - оборона, укрепление безопасности, вооружение, санкции, защита украинцев и усиление сотрудничества между Украиной и США.

Тем временем СМИ сообщают, что в понедельник, 14 июля, президент США Дональд Трамп объявит о новом плане вооружения Украины. Как ожидается, он будет включать наступательное оружие большой дальности. По данным Axios, план, вероятно, будет включать ракеты большой дальности, которые способны поражать цели в глубине территории РФ, включая Москву.

Кроме того, президент Дональд Трамп заявил, что США отправят в Украину больше батарей ПВО Patriot, которые необходимы Киеву для защиты от российских авиаударов.

Другие новости:

О персоне: Ярослав Железняк

Железняк Ярослав - украинский экономист, преподаватель Киевской школы экономики. Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мобилизация военное положение Владимир Зеленский мобилизация в армию Ярослав Железняк новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Оккупанты ударили дронами по учебному заведению в Сумах: есть раненые

Оккупанты ударили дронами по учебному заведению в Сумах: есть раненые

12:06Украина
Дожди будут заливать несколько областей: стала известна дата сильных осадков

Дожди будут заливать несколько областей: стала известна дата сильных осадков

12:00Синоптик
Польша больше не союзник? Что стоит за претензиями Дуды к Украине

Польша больше не союзник? Что стоит за претензиями Дуды к Украине

12:00Мнения
Реклама

Популярное

Ещё
Адская жара отступит и вернутся дожди: названа дата похолодания до +18

Адская жара отступит и вернутся дожди: названа дата похолодания до +18

"Не хочу вас пугать": синоптик предупредила о резком температурном ударе

"Не хочу вас пугать": синоптик предупредила о резком температурном ударе

Карта Deep State онлайн за 14 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 14 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Украине нужно готовится к новому сценарию войны – The Guardian

Украине нужно готовится к новому сценарию войны – The Guardian

Вынесли все вещи: известных украинских артистов ограбили во время гастрольного тура

Вынесли все вещи: известных украинских артистов ограбили во время гастрольного тура

Последние новости

12:13

2 тыс грн в кошелек: некоторые пенсионеры Украины получат дополнительные выплаты

12:07

Даша Квиткова воссоединилась с бывшим мужем - что произошло

12:06

Оккупанты ударили дронами по учебному заведению в Сумах: есть раненые

12:02

Пользуются единицы: женщина рассказала о секретной кнопке стиральной машины

12:00

Дожди будут заливать несколько областей: стала известна дата сильных осадков

Зеленский выбил помощь Украине от Трампа, но санкции будут лишь при одном условии – ЗолотаревЗеленский выбил помощь Украине от Трампа, но санкции будут лишь при одном условии – Золотарев
12:00

Польша больше не союзник? Что стоит за претензиями Дуды к Украинемнение

11:50

Украинцев могут начать штрафовать в определенный час: какая причина

11:18

Виталина Ющенко впервые высказалась о бывшей невестке-предательнице - детали

11:05

Успеть до осени: ТОП-8 овощей, которые не поздно сеять в середине лета

Реклама
11:04

Ни в коем случае не выбрасывать: священник сказал, что делать со старым крестом с могилыВидео

10:59

Стоимость базовых продуктов впечатляет: цены ощутимо изменились за считанные дни

10:42

Использует ли Трамп санкционную дубину против РФ: прогноз Золотарева

10:37

Мобилизацию и военное положение хотят продлить: Зеленский подал важный документ

10:26

Астрологи назвали 4 знака зодиака, которые заработают больше всего в 2025 году

10:22

Китайский гороскоп на завтра 15 июля: Крысам - споры, Быкам - семейные проблемы

10:03

Трамп прозрел в отношении Путина: адмирал ВМС объяснил, как будут действовать США

09:52

"Сколько раз я падала": предательница Лорак раскрыла правду о браке с испанцем

09:48

Сребреница как пролог к Буче: урок, который Европа не усвоиламнение

09:45

Белорусы неожиданно открыли огонь по российскому дрону: куда направлялся БпЛА

09:24

Спецпосланник Трампа прибыл в Украину: с кем встретится и о чем будут говоритьВидео

Реклама
09:11

"Много пар расходятся": Вадим Яценко заговорил о разводе

09:11

Гороскоп на завтра 15 июля: Весам - радость, Скорпионам - недоразумения

09:08

Путин угрожает большим наступлением в течение 60 дней: у Зеленского отреагировали

09:00

Кремль проедает резервы, у Путина заканчиваются деньги на войну - Милов

08:52

Карта Deep State онлайн за 14 июля: что происходит на фронте (обновляется)

08:44

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 14 июля (обновляется)

08:37

Россия прячет авиацию после операции "Паутина": что известно

08:21

В Германии поставили точку в теме поставок Украине ракет Taurus

07:39

"Трамп зол на Путина": США могут передать Украине наступательное оружие - Axios

06:44

"Путин всех бомбит, мне это не нравится": Трамп объявил о поставках Patriot УкраинеВидео

06:18

Буданов без самоцензуримнение

05:59

Украину атаковал 7-балльный шторм: как долго будет "трусить" магнитная буря

05:30

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 6 секунд найти цифры 993

05:04

Все потаенные стороны раскрыты: названы отрицательные черты каждого знака зодиакаВидео

04:30

Красивая, но очень опасная: рыбак в Украине поймал редкий "трофей"

03:25

К четырем знакам зодиака деньги "польются" рекой: кто они

03:02

Почему Украина не наносит удары по Москве - названы три самых слабых места РоссииВидео

01:44

Обострение на фронте: в Генштабе рассказали о новых деталях

01:30

Страшный конец: судмедэксперт сообщил детали смерти звезды "Зачарованных"

00:55

Сняла парик: 58-летняя Николь Кидман показала себя во всей красе

Реклама
00:54

Макрон резко увеличивает военные расходы: СМИ раскрыли причину такого решения

00:18

"Пусть знают": дочь Виктора Ющенко раскрыла тайную своей личной жизни

00:02

Почему опытные водители получают штрафы: полиция объяснила распространенную ошибку

13 июля, воскресенье
23:01

Готовятся изменения в соцвыплатах: Зеленский рассказал, кого и как поддержат

22:49

Украине нужно готовится к новому сценарию войны – The Guardian

22:36

На следующей неделе может появиться новый состав Кабмина: кто уйдет в отставку

22:03

От древних традиций до современных рецептов: что скрывает история украинского хлеба

21:41

Чем дольше война, тем меньше демократиимнение

21:22

Вынесли все вещи: известных украинских артистов ограбили во время гастрольного тураВидео

20:55

Жена морпеха Дианова раскрыла, где пара проводит медовый месяц

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Культура
Откуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали Луцкой
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим Галкин
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять