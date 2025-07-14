"Трамп зол на Путина": США могут передать Украине наступательное оружие - Axios

В США, Украине и Европе надеются, что оружие изменит траекторию войны и повлияет на планы Путина по прекращению огня.

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Путин разозлил Трампа / колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот з відео

Кратко:

Заявление Трампа в отношении РФ и Путина будет "агрессивным"

Президент США объявит о поставках оружия в Украину

Новая инициатива будет представлена на встрече Трампа и Рютте

В понедельник, 14 июля, президент США Дональд Трамп объявит о новом плане вооружения Украины. Как ожидается, он будет включать наступательное оружие большой дальности.

Как пишет Axios со ссылкой на источники, план, вероятно, будет включать ракеты большой дальности, которые способны поражать цели в глубине территории РФ, включая Москву.

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В то же время, ни один из собеседников издания не был в курсе окончательного решения.

"Трамп очень зол на Путина. Про завтрашнее заявление будет очень агрессивным", - заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Белый дом не ответил на запрос о комментарии.

Axios отмечает, что одним из факторов, который убедил Трампа пойти по этому пути, стал телефонный разговор 3 июля, в котором российский диктатор Владимир Путин ясно дал понять, что планирует эскалацию войны.

Глава Кремля дал понять, что в течение следующих 60 дней он предпримет новые усилия по оккупации территорий.

"Он хочет забрать все", - заявил Трамп президенту Франции Эммануэлю Макрону вскоре после разговора с Путиным, сообщил источник.

В последующие дни план по поводу оружия превратился из идеи в нечто более конкретное.

Как писал Главред, вечером 13 июля Трамп сообщил журналистам, что оружие, которое он отправит в Украину через европейские страны, будет включать "различные образцы очень современного военного (оборудования)", в том числе батареи ПВО Patriot.

"Мы пошлем им Patriot, которые им отчаянно нужны, потому что Путин действительно удивил многих людей. Он хорошо разговаривает, а потом вечером всех бомбит. Но здесь есть небольшая проблема. Мне это не нравится", - сказал Трамп журналистам на базе Эндрюс возле Вашингтона.

Новая инициатива по поставкам оружия в Украину, которая будет представлена на встрече Трампа и генсека НАТО Марка Рютте, подразумевает, что европейские страны будут платить за произведенное в США оружие, которое будет отправлено в Украину.

Схема была предложена президентом Украины Владимиром Зеленским во время саммита НАТО две недели назад.

Также официальные лица США и Украины заявили, что встреча Трампа и Зеленского на саммите была лучшей на данный момент.

Чиновники США, Украины и Европы надеются, что это оружие изменит траекторию войны и повлияет на расчеты главы Кремля Владимира Путина относительно прекращения огня.

Военная помощь Украине / Инфографика Главред

Позиция США в отношении войны РФ против Украины

Во время второго срока Трампа Украина получала оружие от США, но только на деньги, оставшиеся со времен экс-президент Джо Байдена. Трамп отказывался рассматривать возможность запроса дополнительных средств, утверждая, что это уменьшит шансы на прекращение боевых действий.

В начале июля журналисты Politico со ссылкой на собственные источники написали, что Штаты временно остановили поставки некоторых систем ПВО и высокоточного оружия Украине.

Позже в администрации Трампа подтвердили прекращение военных поставок Киеву.

8 июля президент США Дональд Трамп впервые жестко раскритиковал Владимира Путина. Трамп сказал, что Путин любезен, но рассказывает американцам всякую чушь. Он предупредил РФ об угрозе санкций и заявил о "сюрпризе".

Позже Трамп анонсировал на 14 июля заявление о России. Глава Белого дома подчеркнул свое разочарование Москвой и подтвердил возобновление военной помощи Украине от США.

Тем временем сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что ситуация с нападением России на Украину скоро изменится. Украину ждут рекордные поставки вооружений. Кроме того, Конгресс США на грани принятия самых значительных санкций в истории Штатов. По его словам, Трамп получит настоящую кувалду.

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