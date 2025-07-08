"Кормит нас бреднями": Трамп впервые разнес Путина и пообещал сюрприз

США всерьез рассматривают санкции против России, Путин городит много бреда об Украине, сказал Дональд Трамп.

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Путин ведет себя неправильно, я одобрил военную помощь Украине - Трамп / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

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Трамп заявил, что Путин рассказывает американцам бредни

Трамп всерьез рассматривает санкции против России

Трамп дал оружие Украине, поскольку Путин себя неправильно ведет

Глава Кремля Владимир Путин кормит Белый дом бреднями. Звучит красиво, но бессодержательно. Вопрос новых санкций США в отношении агрессора России рассматривается серьезно. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

В ходе брифинга в Белом доме, который транслирует FoxNews, политик сделал ряд заявлений о российско-украинской войне.

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"Путин кормит нас бреднями"

По словам Трампа, Путин говорит американцам ерунду – все это звучит красиво, но ничего не значит.

"Хотите знать правду? Путин все время кормит нас бреднями. Все это звучит красиво, но на деле не имеет смысла", - сказал американский президент, снова подчеркнув, что он разочарован Путіним.

"Война в Украине должна была идти 3-4 дня"

Трамп считает, что украинцы выстояли в войне с российскими оккупантами благодаря американскому оружию.

"Война в Украине должна была продлиться 3-4 дня, но у украинцев было очень хорошее оружие", - говорит глава Белого дома.

Трамп рассматривает введение санкций против РФ

Как утверждает хозяин Белого дома, на этот раз он серьезно изучает возможность введения санкций против России.

"Я рассматриваю санкции против России. Очень серьезно", - говорит Трамп.

Кратко о санкциях против России / Инфографика: Главред

Трамп готовит Путину настоящий "сюрприз"?

Журналист спросил у Трампа, какими будут его действия в отношении Путина. Глава Белого дома ответил так:

"Я вам не скажу — это может быть маленьким сюрпризом!" – уточнил Трамп.

Страны БРИКС получат пошлины в 10%

Трамп утверждает, что десятипроцентные тарифы США коснутся всех стран БРИКС. Напомним, там состоят и Россия с Китаем.

"Все страны БРИКС получат 10% пошлину", - заверил Трамп.

Трамп "наладил" отношения с ЕС

Президент США заявил, что Европа ранее относилась к Штатам "плохо", но теперь все изменилось.

"ЕС теперь относится к нам очень хорошо. Раньше они относились к нам очень плохо, теперь все изменилось", - считает Трамп.

Трамп одобрил некоторое оружие для Украины

По словам американского президента, Путин ведет себя неправильно, поэтому принято решение помочь Украине оружием.

"Путин обращается с людьми неправильно. Поэтому мы присылаем Украине некое оборонное оружие. Я это одобрил", - добавил Трамп.

Трамп раскритиковал Путина и даст оружие Украине – новости по теме:

Как сообщал Главред, Трамп 3 июля пообщался по телефону с Путиным. После разговора Трамп заявил о своем разочаровании и признал, что ничего не добился в рамках этих переговоров.

"Знаете, я очень разочарован разговором с президентом Путиным. Потому что, честно говоря, мне кажется, что Путина там уже просто... нет. Я не вижу, чтобы он хотел остановиться. И это очень плохо. Он не выглядит человеком, который хочет закончить эту войну", - уточнил Дональд Трамп.

Также Трамп поговорил и с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава Белого дома сказал, что украинскому государству нужны ЗРК Patriot для обороны.

Соединенные Штаты передадут Украине больше вооружений, страна должна получить возможность защитить себя от сильных ударов, сказал Трамп.

"Мы пришлем еще оружия. Мы должны. Они должны иметь возможность защищаться. Сейчас по ним сильно бьют. Действительно сильно. Мы должны прислать больше оружия. Прежде всего - оборонительного, но сейчас их очень-очень сильно обстреливают. В том аду гибнут столько людей", - резюмировал президент США.

После этого в Пентагоне заявили, что по указанию Трампа Украине будут переданы дополнительные вооружения.

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Об источнике: Fox News Fox News Channel - американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал рекламирует себя как тот, что нейтрально освещает события. Однако, канал придерживается консервативной ориентации, близок к Республиканской партии США.

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