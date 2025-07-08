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"В аду гибнут люди": Трамп заявил о возобновлении поставок оружия Украине

Алексей Тесля
8 июля 2025, 06:35
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В Пентагоне заявили о возобновлении поставок оружия Украине после слов Дональда Трампа о необходимости помощи Киеву.
Трамп, Украина, США
Дональд Трамп заявил о возобновлении поставок оружия Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное:

  • Трамп заявил о необходимости предоставления Украине дополнительного вооружения
  • В Пентагоне заявили об отправке дополнительного оборонного оружия в Украину

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости предоставления Украине дополнительного вооружения из-за интенсивных обстрелов.

Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

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"Мы пришлем еще оружия. Мы должны. Они должны иметь возможность защищаться. Сейчас по ним сильно бьют. Действительно сильно. Мы должны прислать больше оружия. Прежде всего - оборонительного, но сейчас их очень-очень сильно обстреливают. В том аду гибнут столько людей", - сказал Трамп.

Он также вновь выразил недовольство позицией диктатора РФ Владимира Путина.

"Я разочарован тем, что Путин не остановился. Я совсем не доволен Путиным", – добавил Трамп.

Реакция Пентагона

В Пентагоне опубликовали сообщение о возобновлении поставок оружия Украине после заявления Трампа о необходимости помощи Киеву в оборонных поставках.

"По указанию президента Трампа Министерство обороны отправляет дополнительное оборонное оружие в Украину, чтобы украинцы могли защищаться, пока мы будем работать над обеспечением продолжительного мира и прекращением убийств", - сказано в сообщении.

Screenshot
/ defense.gov

США разблокируют поставки Украине

Американская военная помощь Украине, которая была приостановлена в начале июля, может возобновиться после серии встреч высокого уровня между представителями США и Украины в Италии и Киеве, сообщает Politico, опираясь на источники, близкие к переговорам.

Посланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлогг проведет встречи с министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Риме на международной конференции по оказанию помощи, а также в Киеве на следующей неделе. Вопрос возобновления поставок вооружения и военной техники будет стоять в центре этих переговоров.

Украинская сторона подчеркивает необходимость скорейшего возвращения систем противовоздушной обороны, в частности ракет Patriot, и высокоточных управляемых боеприпасов.

Инфографика patriot, патриот
/ Главред

По информации источников, США сообщили Киеву, что поставки инженерного оборудования и некоторой бронетехники могут быть восстановлены в ближайшее время, однако конкретные сроки пока не определены.

Смотрите видео - заявление Дональда Трампа:

Screenshot
/ Скриншот

Что предшествовало

Как сообщалось, министр обороны США Пит Хегсет приказал временно приостановить поставки ряда видов вооружения и боеприпасов в Украину, среди которых перехватчики Patriot, высокоточные ракеты GMLRS и другие важные системы

В свою очередь во время брифинга в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что решение о приостановлении поставок оружия Украине не было принято ни президентом США, ни Пентагоном без его согласия. Оно является частью стандартной процедуры пересмотра всей внешней военной помощи, которую проводит Министерство обороны США.

Помощь США Украине - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что Трамп сделал громкое заявление о помощи Украине. Дональд Трамп напомнил, что недавно провел конструктивный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее оценил разговор с президентом США Дональдом Трампом, который состоялся 4 июля, как лучший за все время их общения.

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп после разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил о, том что Украине нужны Patriot для обороны. На вопрос журналистов, отправит ли он больше комплексов в Киев, глава США ответил, что это возможно.

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Об источнике: Politico

Politico (изначально известная как The Politico) - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния.

Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и ​​на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия.

Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.
В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE.

Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider.

Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Данный проект – совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer.

Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания – события в Европе и политика ЕС. Считается одним из наиболее влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

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