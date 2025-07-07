Трамп сделал громкое заявление о помощи Украине и 'наехал' на Путина

Что известно:
- Трамп заявил, что оказывает значительную помощь Украине
- Президент США назвал разговор с Зеленским "отличным"
- Разговор с Путиным оставил у Трампа "чувство разочарования"
Президент США Дональд Трамп заявил, что оказывает значительную помощь Украине в войне, которая, по его мнению, вообще не должна была начаться.
Отвечая на вопрос, почему он не оказывает Украине такую же поддержку, как Израилю, Трамп ответил: "Я действительно помогаю Украине. Помогаю весьма существенно. Но повторюсь — этой войны не должно было быть, она не должна была начаться". Его заявления транслировались в эфире Fox News.
Президент США вновь заявил, что полномасштабное вторжение России в Украину не произошло бы, если бы он остался президентом после выборов 2020 года.
"Если бы выборы не были, по моему мнению, сфальсифицированы, не было бы российской агрессии, инфляции и позорного ухода США из Афганистана. Это, я считаю, был один из самых унизительных моментов в истории Америки. Не случилось бы и войны между Израилем и ХАМАС, как и нынешнего обострения с Ираном", — добавил Трамп.
Он также сообщил, что недавно провел конструктивный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским, назвав его "отличным".
"Я считаю, это был хороший разговор (с Зеленским - ред.). По нему наносят очень серьёзные удары - и я говорил, что так и будет. По нему наносят очень серьёзные удары", - отметил Трамп.
При этом он упомянул и свои контакты с диктатором РФ Владимиром Путиным, подчеркнув, что эти разговоры оставили у него "чувство разочарования".
"И я был очень разочарован своим разговором с президентом Путиным. Я был очень разочарован", - добавил он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский оценил разговор с президентом США Дональдом Трампом, который состоялся 4 июля, как лучший за все время их общения.
Напомним, ранее Трамп публично ответил на вопрос о том, сможет ли закончить войну в Украине. Американский лидер усомнился в своем обещании "остановить войну за 24 часа".
Как писал Главред, президент США Дональд Трамп после разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил о, том что Украине нужны Patriot для обороны. На вопрос журналистов, отправит ли он больше комплексов в Киев, глава США ответил, что это возможно.
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Об источнике: Fox News
Fox News Channel - американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал рекламирует себя как тот, что нейтрально освещает события. Однако, канал придерживается консервативной ориентации, близок к Республиканской партии США.
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