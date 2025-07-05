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Украине нужно оружие, чтобы двигаться вперед: в НАТО обратились к Трампу

Мария Николишин
5 июля 2025, 08:59
637
Генсек НАТО сказал, что имеет решающее значение для коллективной обороны.
Украине нужно оружие, чтобы двигаться вперед: в НАТО обратились к Трампу
Генсек НАТО обратился к США / коллаж: Главред, фото: Офис президента

Главное из заявления Рютте:

  • Украину нужно обеспечить ресурсами для самообороны
  • Запасы оружия в США должны находиться на необходимом уровне
  • Он надеется на гибкость США

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отреагировал на решение администрации Дональда Трампа приостановить поставки вооружения для Украины, пишет Bloomberg.

В частности, Рютте заявил, что надеется на "гибкость" США, чтобы обеспечить Украину ресурсами для самообороны.

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По его словам, США должны убедиться, что их запасы оружия находятся на необходимом для них уровне, потому что это имеет решающее значение для коллективной обороны НАТО.

"В то же время, конечно, мы надеемся на гибкость, мы должны также убедиться, что Украина может двигаться вперед", - подчеркнул он.

Рютте также добавил, что учитывая явное нежелание России работать над прекращением огня, союзники должны "быть уверены", что Украина "имеет все необходимое, чтобы продолжать борьбу".

Украине нужно оружие, чтобы двигаться вперед: в НАТО обратились к Трампу
Помощь США / Инфографика: Главред

Поставки оружия из США - что известно

Как сообщал Главред, в СМИ появилась информация о приостановке поставок оружия из США в Украину, однако, по словам руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко, западные медиа не имеют полной картины ситуации. Часть вооружений продолжает поступать, а Украина готова закупать оружие у США.

Позже стало известно, что именно министр обороны Соединенных Штатов Пит Хегсет принял решение приостановить Украине поставки пакета вооружения. Этот пакет помощи не угрожал сокращением американских арсеналов или обороноспособности государства.

В то же время, премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Вашингтон не отказался от поддержки Киева, а отменил отдельные категории помощи.

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Об источнике: Bloomberg

Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

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