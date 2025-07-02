Генсек НАТО Марк Рютте высмеял Лаврова и вспомнил Иисуса Христа - что произошло

Генсек НАТО Марк Рютте резко отреагировал на заявление Сергея Лаврова о крахе НАТО, указав на сроки его пребывания в должности и вспомнил Иисуса.

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Генсек НАТО Марк Рютте высмеял Лаврова / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чем говорится в материале:

Марк Рютте ответил на заявления Лаврова о крахе НАТО

Генсек НАТО призвал меньше слушать словами главы МИД России

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте саркастически ответил на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о якобы предстоящем крахе Североатлантического альянса. Об этом Рютте заявил в эфире Fox News.

Несколько дней назад у министра иностранных дел России Сергея Лаврова попросили прокомментировать заявление его польского коллеги Радослава Сикорского, который спрогнозировал неизбежный крах путинского режима из-за новой "гонки вооружений".

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В ответ Лавров заявил, что, вероятно, Сикорский, если уж выступает в роли пророка, предвидит также и распад НАТО вследствие, как он выразился, чрезмерного роста оборонных бюджетов стран-членов Альянса.

Комментируя заявление Лаврова, Рютте подчеркнул, что на самом деле увеличение оборонных расходов является успешным внешнеполитическим достижением нынешней администрации президента США Дональда Трампа.

"Лавров - он министр иностранных дел России, кажется, со времен рождения Иисуса Христа? И с тех пор ничего полезного из его рта так и не вылетело. Поэтому не уделяйте господину Лаврову много внимания", - сказал Рютте.

Расходы НАТО на оборону - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, на саммите НАТО, состоявшемся 25 июня в Гааге, страны-члены Альянса приняли ряд ключевых решений. В частности, Россия признана долговременной угрозой для безопасности всего трансатлантического пространства, а поддержку Украины впервые официально закрепили как составляющую коллективной обороны. Также союзники согласились увеличить оборонные расходы до беспрецедентного уровня - 5% ВВП.

В ответ президент США Дональд Трамп пригрозил, что Америка прекратит участие в НАТО, если партнеры не будут соблюдать обязательства по оборонному финансированию.

Как сообщил президент Чехии Петр Павел, во время неформального ужина лидеры Европы пытались убедить Трампа занять более жесткую позицию в отношении России, однако он остался неуступчивым.

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О персоне: Марк Рютте Марк Рютте (нид. Mark Rutte; род. 14 февраля 1967, Гаага, Нидерланды) - нидерландский политик, лидер Народной партии за свободу и демократию с 2006 до 2023 год. Премьер-министр Нидерландов с 14 октября 2010 года до 2 июля 2024 года. 26 июня 2024 года назначен генеральным секретарем НАТО, вступил в должность 1 октября 2024 года, пишет Википедия.

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