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"Ели снег и били свои": ВСУ взяли в плен гражданина Китая, что он сказал

Юрий Берендий
2 июля 2025, 17:59
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На востоке Украины украинские военные взяли в плен гражданина Китая, который воевал в составе армии РФ и рассказал, как был обманом втянут в войну.
'Ели снег и били свои': ВСУ взяли в плен гражданина Китая, что он сказал
ВСУ взяли в плен гражданина Китая - что он сказал / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, 22 ОМБр

О чем говорится в материале:

  • Украинские военные взяли в плен еще одного гражданина КНР, который воевал в составе армии РФ на востоке Украины
  • Пленный рассказал, в каких условиях он находился в составе войск РФ и как попал в Украину

Во время боев на востоке Украины украинские военные взяли в плен еще одного гражданина Китая. По данным Telegram-канала "Николаевский Ванёк", задержанный назвал себя Ван Гуанцзюнь, ему 34 года, родом из города Синьчжен в провинции Хэнань. По его словам, он служил в составе 7-й бригады.

Мужчина рассказал, что был безработным в КНР и наткнулся в TikTok на объявление о "работе в тылу" российской армии - якобы в комфортных условиях. Он вышел на связь с человеком по имени "старший брат Чжэн", который оплатил ему дорогу в Москву и доставил в пункт сбора. За это посредник получил 300 тысяч рублей, после чего исчез, оставив теперь уже пленного на фронте.

видео дня

"Известно, что Чжэн - китаец, в Китае он в розыске, поэтому китаец пытается получить лучшее на данный момент гражданство для мошенников - российское. "Герой" нашего видео прилетел в Москву по туристической визе, затем после пункта сбора попал в Казань на 6 дней. Затем их перевели в тренировочный лагерь под Ростовом, где им давали еду один раз в день, в результате, по словам "героя" - "они ели снег"", - говорится в сообщении.

Смотрите видео допроса пленного гражданина Китая:

'Ели снег и били свои': ВСУ взяли в плен гражданина Китая, что он сказал
/ Фото: скриншот

Пленный гражданин Китая рассказал, что после короткой подготовки их, вместо обещанного "комфортного тыла", отправили непосредственно на линию фронта. Колонна из 10 БТРов, в которой они двигались, претерпела технические неисправности - четыре машины сломались в дороге.

На передовой их подразделение попало под удар украинских дронов, в результате чего погиб командир, а несколько солдат получили ранения. Впоследствии к позициям подошли украинские военные, чтобы взять пленных, однако в этот момент российская армия начала обстрел с дронов, и китайский боец получил ранения от своих же.

По его словам, условия в лагере были ужасными - китайцев держали как рабов, обвиняли в кражах, издевались и отбирали вещи. Воевать за Россию он, как утверждает, не хотел и изначально, а если бы наткнулся на похожую "вакансию" от Украины, то согласился бы сразу.

Он добавил, что мечтал стать военным, но после пережитого больше этого не хочет, ведь столько крови и смертей никогда не видел. Сейчас он мечтает вернуться домой к жене, не покидать больше свою страну и надеется, что Китай поможет ему вернуться в обмен на освобождение украинских пленных.

"Это ребята вам те самые "грозные китайские бойцы, которые пришли воевать за РФ" из их пропагандистских видео, а по сути просто федеральное чучело-шестерня заманивает своих же граждан на верную смерть ради своих собственных целей. Ничего нового", - резюмировал автор мониторингового канала "Николаевский Ванёк".

Участие Китая в войне против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 27 июня на Торецком направлении украинские военные из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады взяли в плен военнослужащего из Китая - 24-летнего Ван Ву из провинции Аньхой, который служил в 102-м полку 150-й дивизии.

По данным украинской разведки, в ближайший период Россия также активизирует вербовку граждан Северной Кореи в свои ряды. Основная цель участия китайских наемников и северокорейских "добровольцев" в боевых действиях против Украины - получение реального боевого опыта, который может быть использован в будущем в собственных вооруженных стратегиях этих государств.

Тем временем глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов планирует привлечь китайский бизнес к проектам по развитию транспортной инфраструктуры на аннексированном полуострове.

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Об источнике: "Николаевский Ванек"

Telegram-канал "Николаевский Ванёк" (@vanek_nikolaev) - один из самых популярных военно-информационных телеграм-каналов Украины с аудиторией более 2,7 млн подписчиков, который оперативно информирует о вражеских обстрелах, движении техники, БПЛА и других угрозах.

Автор канала - анонимный патриот по имени Иван, который, по словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, работает без коммерческой цели и имеет "звездочку авторизованного канала", а власти тесно сотрудничают с ним с момента старта.

Контент канала базируется на достоверных полевых источниках и оперативном мониторинге, а также собственной сети информаторов: автор исключительно проверяет данные и отказывается от ретрансляции открытых непроверенных источников.

Канал активно организует сборы для ВСУ, прозрачно отчитывается о потраченных средствах и продолжает оставаться ключевым и надежным источником для украинцев во время военных тревог.

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