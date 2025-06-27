В плен ВСУ снова попал гражданин Китая: что он рассказал

Уже не впервые украинские военные заметили на фронте китайских граждан.

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Пленный надеется на обмен / Коллаж: Главред, фото: 82 ОДШБр, скриншот из видео

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ВСУ взяли в плен китайца

Пленный рассказал о бесчеловечном отношении россиян к иностранцам

Китаец надеется, что его подадут на обмен

Украинские военные из 82 ОДШБр на Торецком направлении взяли в плен военного из Китая. Об этом сообщил автор Telegram-канала Николаевский Ванёк.

В плен попал 24-летний Ван Ву из провинции Аньхой, что в КНР. Китаец служил в 102 полку 150 дивизии. Что интересно, большинство иностранцев, служивших в этом полку уже погибли, единицам удалось спасти свою жизнь путём пленения.

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Ван Ву утверждает, что приехал в страну-агрессора России для того, чтобы заработать деньги для родителей. В результате парень подписал контракт с РФ в Уфе. Россияне обещали китайцу работу в тылу, однако почти сразу его отправили на передовую.

Скриншот из телеграмм-канала Главред

Смотрите видео разговора с китайским пленным:

Ву говорит, что воевать не хотел. Как и большинство иностранцев, которые даже не пережили первого штурма, ведь их россияне бросили в атаку, как животных, без средств связи и документов. Многие друзья пленного в результате умерли, или были ранены.

Что интересно, китаец также рассказал, якобы КНР не заинтересована в том, чтобы ее граждане подписывали контракты с РФ, потому что "хочет мира". Ву выразил надежду, что его обменяют на украинских военнопленных.

Позиция Китая по войне в Украине / Инфографика: Главред

Участие граждан Китая в войне против Украины

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщал, что в российской армии воюет по меньшей мере 155 граждан Китая. Вероятно, китайских граждан, которые воюют против Украины, гораздо больше.

Накануне, как писал Главред, президент Украины заявил о взятии в плен в Донецкой области Силами обороны Украины двух граждан Китая, которые воевали на стороне российской оккупационной армии.

После этого СМИ узнали, что в украинский плен попал 33-летний китаец из провинции Хэнань. Он подписал годовой контракт на службу в российской армии, но после одного из штурмов попал в плен.

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Что известно о 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде? 82-я отдельная десантно-штурмовая Буковинская бригада (82 ОДШБр) - военное соединение Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины численностью в бригаду. Базируется в городе Черновцы. Входит в состав 8-й десантно-штурмового корпуса, пишет Википедия. Бригада создана в начале 2023 года, во время российского полномасштабного вторжения на базе 3 батальонно-тактической группы который ранее входил в состав 80 ОДШБр. Летом 2023 года участвовала в боях на Запорожском направлении.

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