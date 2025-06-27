Опасность высока: Коваленко предупредил о новой тактике атак РФ на Украину

Украинцам уже опасно оставаться дома во время дроновых атак.

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Обозреватель объяснил, почему российские дроны стали опаснее / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Что сказал Коваленко:

Россияне продолжат массированно атаковать Украину дронами

Враг накапливает дроны каждые 3-4 дня

Террор гражданского населения Украины усиливается

В течение последних недель страна-агрессор Россия все чаще атакует гражданское население Украины. Такая тенденция теперь будет постоянной. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Он сообщил, что сейчас оккупанты меняют тактику ударов и делают их более концентрированными. При этом, враг не увеличил количество ракетных ударов, растет количество дроновых налетов.

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"Россия сейчас производит за сутки 90 дронов-камикадзе Shahed-136 и примерно столько же дронов-приманок "Гербера". То есть за сутки Россия может налетать 150-180 дронами комбинированного типа", - пояснил обозреватель.

Shahed-136 / Инфографика: Главред

По словам Коваленко, россияне выбирают отдельный город, который концентрированно атакуют после 3-4 дней накопления. Основная масса дронов летит именно на цель, но несколько десятков атакуют и другие регионы с целью отвлечь внимание.

"Такие атаки и в дальнейшем будут происходить каждые три-четыре дня. Киев, по моему мнению, каждую неделю будет под таким массированным ударом. Россия планирует кошмарить Киев системно, еженедельно. Это и есть террор гражданского населения, морально-психологическое давление и один из элементов, который всегда сопровождает российские наступательные кампании и вторжения", - предупредил он.

Другим моментом, который отметил Коваленко является то, что враг увеличил боевую часть Shahed-136 до 90 килограммов, что фактически равно авиабомбе ФАБ-250. То есть теперь налеты дронов стали, по сути, ковровыми бомбардировками.

"Это очередной этап террора против гражданского населения, чтобы оно под этим давлением заставляло украинскую власть идти на договоренности с Россией на ультимативных условиях Москвы. Цель только такая", - добавил он.

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Учитывая это Коваленко призывает украинцев быть осмотрительными и осторожными. Россияне усилили как и свои атаки, так и оружие для них, поэтому о правиле двух стен лучше забыть. Зато может спасти общий коридор, если поблизости нет метро, бомбоубежища и подвала. Однако лучше все же прятаться в специально предназначенных местах.

Атаки России по Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что россияне могут готовить новый массированный удар по Украине. В рамках новой атаки РФ может выпустить по Украине рекордные более 600 ударных БпЛА.

Ранее военный аналитик Олег Жданов заявил, что применение Россией новых беспилотников - так называемых "белых Шахедов" во время ударов по Украине, скорее всего является очередным этапом испытаний новой модификации беспилотников.

Накануне в Воздушных силах предупредили, что Россия продолжает модернизировать свои беспилотники типа "Шахед", поскольку считает их эффективной технологией в войне против Украины.

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Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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