РФ хочет пойти в наступление с войсками КНДР: разведка рассказала о планах врага

Россияне готовятся к еще одной попытке масштабного наступления, для этого им нужны дополнительные силы.

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Северокорейцев начали вербовать для переброски в Россию / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот из видео

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Россия готовится к новому наступлению с привлечением войск КНДР

В КНДР вербуют военных для переброски в РФ

В Россию может прибыть 6 тысяч северокорейцев

Страна-агрессор Россия может начать большое летнее наступление на Украину с помощью военных из КНДР. Об этом, как пишет Sky News, предупредило разведывательное агентство Южной Кореи.

Сообщается, что для нового наступления, которое планируется в июле или августе, россияне могут задействовать большое количество северокорейских военных. В разведке считают, что КНДР может перебросить в Россию 6 тысяч дополнительных военнослужащих.

видео дня

Накануне член парламента Южной Кореи Ли Сон Квен заявил, что Северная Корея уже начала вербовать солдат для отправки в Россию.

Эти данные свидетельствуют о том, что, вероятно, встреча диктатора КНДР Ким Чен Ына с Сергеем Шойгу, которая состоялась на прошлой неделе, была посвящена именно обсуждению вопросов о направлении северокорейских военных в РФ.

Армия КНДР / Инфографика: Главред

Переброска войск КНДР в Россию - что известно

Напомним, Главред писал, что диктатор Ким Чен Ын решил отправить в страну-агрессора Россию северокорейских саперов и строителей якобы для того, чтобы восстанавливать Курскую область.

Ранее в Южной Корее уже предупреждали, что в июле или августе Северная Корея может направить дополнительные войска в Россию для участия в войне против Украины, в обмен на то, что Пхеньян, вероятно, получает технические консультации по запускам спутников и систем наведения ракет.

Недавно аналитики ISW предупредили, что в случае направления КНДР своих войск на территорию Украины для помощи России, это будет существенным "переломом" на поле боя. Оккупационная армия сможет улучшить способность поддерживать свои одновременные наступательные операции на нескольких направлениях.

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Что такое Sky News? Sky News - британский 24-часовой новостной телевизионный канал. Входит в группу каналов компании Sky, которая в свою очередь является частью корпорации Comcast. Аудитория Sky News преимущественно находится в Великобритании, а также в других частях мира, где возможен прием канала (в частности в гостиничных международных сетях). Аудитория оценивается в 150 миллионов человек по всему миру, пишет Википедия.

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