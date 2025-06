КНДР может отправить войска на помощь Путину: в ISW сказали, чем этот грозит Украине

Главное:

Если Северная Корея направит свои войска на территорию Украины для помощи России, это будет представлять собой существенный "перелом" на поле боя. Оккупационная армия сможет улучшить способность поддерживать свои одновременные наступательные операции на нескольких направлениях. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

"Обнаружены доказательства того, что северокорейские войска усиливают российские силы в Курской области, а Северная Корея поставляет России артиллерийские боеприпасы и баллистические ракеты. Украинские войска сохраняют ограниченное присутствие в Курской области, поэтому северокорейские военнослужащие, участвующие в боевых действиях, скорее всего, будут сражаться на территории Украины", – считают в ISW.

По словам аналитиков, разрешение северокорейского и российского военного командования на развертывание северокорейских сил на украинской территории ознаменовало бы собой значительный "перелом" на поле боя, который может улучшить способность ВС РФ поддерживать одновременные наступательные операции на нескольких направлениях, с которыми оккупанты традиционно с трудом справлялись до этого.

"Невозможно спрогнозировать вероятное влияние северокорейской поддержки такого типа без дополнительной информации о размере и составе северокорейского военного контингента, который будет отправлен в Украину. Пока неясно, как быстро новые северокорейские войска станут эффективными в операциях вместе с российскими войсками в Украине", – добавили в ISW.

Как писал Главред, о новых военных договоренностях Москвы и Пхеньяна сообщили в Национальной разведывательной службе Южной Кореи. Согласно данным разведки, Северная Корея может направить неопределенное количество дополнительных войск в Россию для борьбы с Украиной уже в июле или августе 2025 года.Примерно в этот период страна-агрессор может готовиться к началу усиленных атак по всему украинскому фронту.

На данный момент КНДР продолжает вооружать РФ артиллерийскими боеприпасами и ракетами. В ответ, как предполагают разведчики, Пхеньян получает от Москвы технические консультации по запускам спутников и системам наведения ракет.

Ранее в британской разведке сообщили, что около половины военных из Северной Кореи, которые были переброшены в Курскую область России, вероятно погибли, получили ранения или пропали без вести. Общие потери КНДР составляют более 6000 солдат.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын публично поддержал Россию в войне против Украины, назвав это "справедливым". Он подтвердил участие северокорейских военных в боевых действиях на стороне РФ, в частности в Курской области.

Другие новости:

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.