Света будет значительно больше: появился график отключений для Киева и области 3 января

Согласно новому графику, часть потребителей будет оставаться со светом без отключений.

Графики отключения света на 3 января

Что известно:

В Киеве и Киевской области 3 января введены графики отключения света

У потребителей некоторых очередей электроэнергию не будут выключать

В субботу, 3 января, в Украине вводятся графики отключения света. В Киеве и Киевской области свет будут выключать от одного до двух раз в сутки, а часть потребителей будет оставаться без отключений

В Киеве для подчерги 3.1 отключений не предусмотрено. Об этом сообщает ДТЭК.

В Киевской области свет будет весь день у потребителей подчиненных 1.2 и 5.1.

Известно, что графики будут действовать в течение всех суток. В ДТЭК добавили, что в случае изменений, компания будет оперативно информировать пользователей.

Графики отключения света в Киеве

Графики для каждой очереди и подочереди:

очередь 1.1:

с 14:00 до 18:00;

очередь 1.2:

с 14:00 до 19:00;

очередь 2.1:

с 14:00 до 18:00;

очередь 2.2:

с 17:30 до 21:00;

очередь 3.1:

отключений нет;

очередь 3.2:

с 08:00 до 11:00;

очередь 4.1:

с 08:00 до 11:00;

очередь 4.2:

с 17:30 до 22:00;

очередь 5.1:

свет будет в течение всего дня;

очередь 5.2:

с 21:00 до 24:00;

очередь 6.1:

с 10:30 до 14:30;

очередь 6.2:

с 10:30 до 14:30;

Графики отключения света в Киевской области

Графики для каждой очереди и подочереди:

очередь 1.1:

с 15:00 до 18:30;

очередь 1.2:

свет будет в течение всего дня;

очередь 2.1:

с 15:00 до 18:30;

очередь 2.2:

с 15:00 до 18:30;

очередь 3.1:

с 08:00 до 11:30;

очередь 3.2:

с 08:00 до 11:30;

очередь 4.1:

с 18:30 до 19:30;

очередь 4.2:

с 18:30 до 22:00;

очередь 5.1:

свет будет в течение всего дня;

очередь 5.2:

с 14:00 до 15:00; с 22:00 до 24:00;

очередь 6.1:

с 11:30 до 15:00;

очередь 6.2:

с 11:30 до 15:00.

Какими будут отключения света в Киеве - прогноз эксперта

В интервью Главреду глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко рассказал, что даже без новых обстрелов ситуация с отключениями света в Киеве и области продлится минимум 3-4 недели.

"У нас банально не хватает электроэнергии. Киев и Киевская область - дефицитный регион. Электроэнергию приходится брать с Ровенской и Хмельницкой АЭС, но пропускные возможности сети ограничены. К сожалению, недавние удары были по ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, Киевской ГЭС, что, соответственно, сократило возможности генерации и распределения в регионе", - отметил он.

Попенко считает, что как минимум еще месяц Киев и область будут иметь серьезные проблемы с электроэнергией. Он добавляет, что продолжительность отключений будет зависеть от погоды - это может быть и 6-8 часов, и 16 часов в сутки.

Отключение света - последние новости

Как писал Главред, в новогоднюю ночь российские оккупационные войска нанесли удар по энергообъектам Украины. В целом враг запустил по Украине более 200 ударных БпЛА.

Напомним, что в декабре 2025 года Россия существенно нарастила интенсивность ударов по Одессе и области. В результате обстрелов были повреждены объекты инфраструктуры, хранилища и электросети. Издание The Wall Street Journal выяснило причины, по которым российская армия целенаправленно осуществляет воздушный террор против этого региона Украины.

В то же время в Вышгороде после почти четырех суток без электроэнергии энергетикам удалось восстановить подачу света в дома местных жителей.

