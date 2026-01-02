Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Энергетика

Света будет значительно больше: появился график отключений для Киева и области 3 января

Инна Ковенько
2 января 2026, 21:16
746
Согласно новому графику, часть потребителей будет оставаться со светом без отключений.
Графики отключения света на 3 января
Графики отключения света на 3 января

Что известно:

  • В Киеве и Киевской области 3 января введены графики отключения света
  • У потребителей некоторых очередей электроэнергию не будут выключать

В субботу, 3 января, в Украине вводятся графики отключения света. В Киеве и Киевской области свет будут выключать от одного до двух раз в сутки, а часть потребителей будет оставаться без отключений

В Киеве для подчерги 3.1 отключений не предусмотрено. Об этом сообщает ДТЭК.

видео дня

В Киевской области свет будет весь день у потребителей подчиненных 1.2 и 5.1.

Известно, что графики будут действовать в течение всех суток. В ДТЭК добавили, что в случае изменений, компания будет оперативно информировать пользователей.

Графики отключения света в Киеве

Графики для каждой очереди и подочереди:

  • очередь 1.1:
  • с 14:00 до 18:00;
  • очередь 1.2:
  • с 14:00 до 19:00;
  • очередь 2.1:
  • с 14:00 до 18:00;
  • очередь 2.2:
  • с 17:30 до 21:00;
  • очередь 3.1:
  • отключений нет;
  • очередь 3.2:
  • с 08:00 до 11:00;
  • очередь 4.1:
  • с 08:00 до 11:00;
  • очередь 4.2:
  • с 17:30 до 22:00;
  • очередь 5.1:
  • свет будет в течение всего дня;
  • очередь 5.2:
  • с 21:00 до 24:00;
  • очередь 6.1:
  • с 10:30 до 14:30;
  • очередь 6.2:
  • с 10:30 до 14:30;

  • Графіки вимкнення світла в Києві на 3 січня
    Графіки вимкнення світла в Києві на 3 січня Фото: ДТЕК
  • Графіки вимкнення світла в Києві на 3 січня
    Графіки вимкнення світла в Києві на 3 січня Фото: ДТЕК

Графики отключения света в Киевской области

Графики для каждой очереди и подочереди:

  • очередь 1.1:
  • с 15:00 до 18:30;
  • очередь 1.2:
  • свет будет в течение всего дня;
  • очередь 2.1:
  • с 15:00 до 18:30;
  • очередь 2.2:
  • с 15:00 до 18:30;
  • очередь 3.1:
  • с 08:00 до 11:30;
  • очередь 3.2:
  • с 08:00 до 11:30;
  • очередь 4.1:
  • с 18:30 до 19:30;
  • очередь 4.2:
  • с 18:30 до 22:00;
  • очередь 5.1:
  • свет будет в течение всего дня;
  • очередь 5.2:
  • с 14:00 до 15:00; с 22:00 до 24:00;
  • очередь 6.1:
  • с 11:30 до 15:00;
  • очередь 6.2:
  • с 11:30 до 15:00.

  • Графіки вимкнення світла в Київській області на 3 січня
    Графіки вимкнення світла в Київській області на 3 січня Фото: ДТЕК
  • Графіки вимкнення світла в Київській області на 3 січня
    Графіки вимкнення світла в Київській області на 3 січня Фото: ДТЕК

Какими будут отключения света в Киеве - прогноз эксперта

В интервью Главреду глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко рассказал, что даже без новых обстрелов ситуация с отключениями света в Киеве и области продлится минимум 3-4 недели.

"У нас банально не хватает электроэнергии. Киев и Киевская область - дефицитный регион. Электроэнергию приходится брать с Ровенской и Хмельницкой АЭС, но пропускные возможности сети ограничены. К сожалению, недавние удары были по ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, Киевской ГЭС, что, соответственно, сократило возможности генерации и распределения в регионе", - отметил он.

Попенко считает, что как минимум еще месяц Киев и область будут иметь серьезные проблемы с электроэнергией. Он добавляет, что продолжительность отключений будет зависеть от погоды - это может быть и 6-8 часов, и 16 часов в сутки.

Отключение света - последние новости

Как писал Главред, в новогоднюю ночь российские оккупационные войска нанесли удар по энергообъектам Украины. В целом враг запустил по Украине более 200 ударных БпЛА.

Напомним, что в декабре 2025 года Россия существенно нарастила интенсивность ударов по Одессе и области. В результате обстрелов были повреждены объекты инфраструктуры, хранилища и электросети. Издание The Wall Street Journal выяснило причины, по которым российская армия целенаправленно осуществляет воздушный террор против этого региона Украины.

В то же время в Вышгороде после почти четырех суток без электроэнергии энергетикам удалось восстановить подачу света в дома местных жителей.

Читайте также:

Об источнике: ДТЭК

ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.

Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

свет ДТЭК отключения света
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Света будет значительно больше: появился график отключений для Киева и области 3 января

Света будет значительно больше: появился график отключений для Киева и области 3 января

21:16Энергетика
Путин не смог: The Times рассказали, как облажался российский диктатор

Путин не смог: The Times рассказали, как облажался российский диктатор

20:23Война
Обязательная эвакуация: из приграничных сел на Черниговщине начали вывозить людей

Обязательная эвакуация: из приграничных сел на Черниговщине начали вывозить людей

19:20Война
Реклама

Популярное

Ещё
Российские штурмовики массово сдают оружие и пытаются сдаться в плен

Российские штурмовики массово сдают оружие и пытаются сдаться в плен

Налчаджиоглу забрал дочь у Лорак и вывез за границу - как она выглядит

Налчаджиоглу забрал дочь у Лорак и вывез за границу - как она выглядит

Китайский гороскоп на завтра 3 января: Крысам - споры, Кроликам - страх

Китайский гороскоп на завтра 3 января: Крысам - споры, Кроликам - страх

Обычные люди не могли купить: какие продукты в СССР были доступны лишь "избранным"

Обычные люди не могли купить: какие продукты в СССР были доступны лишь "избранным"

Россияне ударили по многоэтажке в Харькове: уже есть много пострадавших

Россияне ударили по многоэтажке в Харькове: уже есть много пострадавших

Последние новости

21:26

Всего одна ложка и свекла готова за несколько минут: какой продукт с этим поможет

21:25

До весны точно можно забыть: как предотвратить появление плесени зимой

21:20

Дональд Трамп набросился на Джорджа Клуни - что сделал актер

21:16

Света будет значительно больше: появился график отключений для Киева и области 3 январяФото

20:39

До семи часов без света за раз: график отключений для Днепра и области на 3 январяФото

Решение в кармане Путина: Шамшур - о том, ждать ли завершения войны в 2026 годуРешение в кармане Путина: Шамшур - о том, ждать ли завершения войны в 2026 году
20:23

Путин не смог: The Times рассказали, как облажался российский диктатор

19:44

Город как "большая серая зона": в Силах обороны рассказали о ходе боев на юге

19:20

Обязательная эвакуация: из приграничных сел на Черниговщине начали вывозить людей

19:20

"И 16 часов в сутки": эксперт рассказал, что будет с отключения света в Киеве

Реклама
19:10

Зеленский сделал сильное назначение для Украинымнение

18:57

Технология, которая отошла в прошлое: почему мусоропроводы стали редкостью в домах

18:45

"Стандарты СРСР": клиенты Ощадбанка не могут нормально переслать деньги

18:16

Зеленский анонсировал смену руководителя ГПСУ в ближайшее время: что известно

18:15

Суббота тоже без света: "Укрэнерго" обнародовало план отключений на 3 января

18:01

Мыши не выдержат и убегут: простой способ избавиться от грызунов в гараже и погребе

17:44

Зеленский раскрыл, кто возглавил ГУР вместо Кирилла Буданова

17:27

Только одно место в холодильнике: куда переставить молоко, чтобы оно не скисло

17:12

Первое полнолуние 2026 откроет новый этап: кого ждут перемены и удачаВидео

17:09

Сбивать "Шахеды" станет труднее: Флеш раскрыл новую опасность российских атак

16:57

Робот, пропавший в Антарктиде на 9 месяцев, вернулся с тревожными результатами

Реклама
16:51

"Не буду вешать коляску на елку": звезда "Крепостной" заявила о беременностиВидео

16:48

Вся валюта в Украине резко взлетела после падения: новый курс на 5 января

16:34

Свет может вернуться не всем сразу: эксперт озвучил реальный прогноз

16:00

"Я заканчиваю карьеру": Melovin объявил о важном решении

15:58

"Продолжаю служить": Буданов ответил на предложение Зеленского возглавить ОП

15:58

Могут даже навредить здоровью: какие вещи не следует покупать в секонд-хенде

15:57

Армия РФ продвинулась в двух областях: в DeepState раскрыли ситуацию на фронте

15:35

Четырем знакам зодиака январь подарит шанс на миллион: кто будет купаться в удаче

15:33

Любит темноту и был на волосок от смерти: что известно о новом главе ОП

15:23

Главная угроза в 2026 году: Игнат предупредил о новой опасной тактике РФ

14:58

Рис получится намного вкуснее: секретный способ приготовления

14:52

Журналист раскритиковал идею Кабмина разрешить продажу лекарств на АЗС

14:47

Россияне ударили по многоэтажке в Харькове: уже есть много пострадавшихФото

14:21

Реально ли перезакрепить номер с мотоцикла за авто: в МВД расставили точки над "і"

14:02

Финалистку "Холостяка" засняли в поцелуе с известным певцом - кто это был

13:57

Сколько украинцев готовы к территориальным уступкам России - опрос КМИС

13:57

Украинцам напомнили о простом способе сделать обувь не скользкой зимой

13:47

Наталка Денисенко поделилась интимным и растаяла в объятиях нового избранника

13:42

Зеленский предложил Буданову возглавить Офис президента: первые детали

12:55

Оккупанты готовятся к новому штурму в Донецкой области: военные оценили угрозу

Реклама
12:39

Не только "борулька": как правильно сказать на украинском "сосулька"Видео

12:38

Анджелина Джоли покидает Голливуд - детали

12:19

Сколько топлива тратится на прогрев авто зимой: неожиданные цифры

12:19

В Украине начали принимать заявки на выплату "детских" 50 тысяч гривен - детали

11:58

"Пока в тепле побухаем": Маричка Падалко высказалась о забронированных мужчинах

11:35

Можно ли приходить в храм без платка и не в юбке - честный ответ священникаВидео

11:27

Дочь звезды "Люди в черном" нашли мертвой в Новый год — что произошло

11:25

Температура будет прыгать от -12 до +11 градусов: когда погода удивит украинцев

11:03

РФ готовит масштабную провокацию с жертвами, чтобы сорвать мирные переговоры

10:42

Российские штурмовики массово сдают оружие и пытаются сдаться в плен

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Новый год 2026
В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла Пугачева
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять