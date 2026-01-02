Света будет значительно больше: появился график отключений для Киева и области 3 января

Что известно:
- В Киеве и Киевской области 3 января введены графики отключения света
- У потребителей некоторых очередей электроэнергию не будут выключать
В субботу, 3 января, в Украине вводятся графики отключения света. В Киеве и Киевской области свет будут выключать от одного до двух раз в сутки, а часть потребителей будет оставаться без отключений
В Киеве для подчерги 3.1 отключений не предусмотрено. Об этом сообщает ДТЭК.
В Киевской области свет будет весь день у потребителей подчиненных 1.2 и 5.1.
Известно, что графики будут действовать в течение всех суток. В ДТЭК добавили, что в случае изменений, компания будет оперативно информировать пользователей.
Графики отключения света в Киеве
Графики для каждой очереди и подочереди:
- очередь 1.1:
- с 14:00 до 18:00;
- очередь 1.2:
- с 14:00 до 19:00;
- очередь 2.1:
- с 14:00 до 18:00;
- очередь 2.2:
- с 17:30 до 21:00;
- очередь 3.1:
- отключений нет;
- очередь 3.2:
- с 08:00 до 11:00;
- очередь 4.1:
- с 08:00 до 11:00;
- очередь 4.2:
- с 17:30 до 22:00;
- очередь 5.1:
- свет будет в течение всего дня;
- очередь 5.2:
- с 21:00 до 24:00;
- очередь 6.1:
- с 10:30 до 14:30;
- очередь 6.2:
- с 10:30 до 14:30;
Графики отключения света в Киевской области
Графики для каждой очереди и подочереди:
- очередь 1.1:
- с 15:00 до 18:30;
- очередь 1.2:
- свет будет в течение всего дня;
- очередь 2.1:
- с 15:00 до 18:30;
- очередь 2.2:
- с 15:00 до 18:30;
- очередь 3.1:
- с 08:00 до 11:30;
- очередь 3.2:
- с 08:00 до 11:30;
- очередь 4.1:
- с 18:30 до 19:30;
- очередь 4.2:
- с 18:30 до 22:00;
- очередь 5.1:
- свет будет в течение всего дня;
- очередь 5.2:
- с 14:00 до 15:00; с 22:00 до 24:00;
- очередь 6.1:
- с 11:30 до 15:00;
- очередь 6.2:
- с 11:30 до 15:00.
Какими будут отключения света в Киеве - прогноз эксперта
В интервью Главреду глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко рассказал, что даже без новых обстрелов ситуация с отключениями света в Киеве и области продлится минимум 3-4 недели.
"У нас банально не хватает электроэнергии. Киев и Киевская область - дефицитный регион. Электроэнергию приходится брать с Ровенской и Хмельницкой АЭС, но пропускные возможности сети ограничены. К сожалению, недавние удары были по ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, Киевской ГЭС, что, соответственно, сократило возможности генерации и распределения в регионе", - отметил он.
Попенко считает, что как минимум еще месяц Киев и область будут иметь серьезные проблемы с электроэнергией. Он добавляет, что продолжительность отключений будет зависеть от погоды - это может быть и 6-8 часов, и 16 часов в сутки.
Отключение света - последние новости
Как писал Главред, в новогоднюю ночь российские оккупационные войска нанесли удар по энергообъектам Украины. В целом враг запустил по Украине более 200 ударных БпЛА.
Напомним, что в декабре 2025 года Россия существенно нарастила интенсивность ударов по Одессе и области. В результате обстрелов были повреждены объекты инфраструктуры, хранилища и электросети. Издание The Wall Street Journal выяснило причины, по которым российская армия целенаправленно осуществляет воздушный террор против этого региона Украины.
В то же время в Вышгороде после почти четырех суток без электроэнергии энергетикам удалось восстановить подачу света в дома местных жителей.
