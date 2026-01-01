Укр
У России есть хитрая цель: СМИ выяснили, для чего враг усиливает атаки на Одессу

Анна Косик
1 января 2026, 12:24
Кремль настроен ослабить Украину не только на фронте.
одесская область, атака дронов
Россия усиливает атаки на Одесскую область / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Главное:

  • Россияне атакуют Одесскую область, чтобы ухудшить экономическую ситуацию в Украине
  • Украине нужно больше ПВО, чтобы сохранить экономику на плаву

В декабре 2025 года страна-агрессор Россия усилила атаки на Одессу и область. В результате российских ударов повреждена инфраструктура, резервуары для хранения и электросети.

Что хуже всего - в Одесской области погибли и получили ранения многие люди. Издание The Wall Street Journal выяснило, для чего россияне терроризируют с воздуха именно эту область Украины.

Для чего враг обстреливает Одессу и область

Аналитики убеждены, что усиление российских атак на область означает лишь одно - РФ ищет способы ухудшить экономическую ситуацию в Украине. Дело в том, что около 90% сельскохозяйственной продукции Украины экспортируется морем.

В частности шесть портов в Одесской области обработали около 76 миллионов тонн грузов за 11 месяцев 2025 года. Украина научилась защищать эту торговлю, используя морские беспилотники, чтобы сдерживать Черноморский флот РФ.

Директор Украинского центра транспортных стратегий Сергей Вовк предупредил, что в случае нарушения экспорта украинского зерна из-за российских атак покупатели могут искать более стабильные поставки в других местах, что потенциально может привести к снижению цен на внутреннем рынке и уменьшению средств у фермеров на удобрения и топливо.

Общий объем производства может упасть в долгосрочной перспективе, подрывая сельскохозяйственную экономику Украины далеко после окончания войны.

Кремль именно этого и хочет, поэтому экономические цели снова выходят на первый план. В то же время в Украине это понимают и именно поэтому как и президент Зеленский, так и другие чиновники пытаются договориться о получении большего количества систем ПВО, чтобы сохранить экономику страны.

Что стоит за угрозами россиян высадить десант в Одессе

Главред писал, что после одной из самых массированных атак на Одесскую область в местных пабликах области начали появляться сообщения о якобы угрозе высадки российского десанта. Эту информацию прокомментировал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

Он заявил, что подобные сообщения являются ничем иным, как фейками и военными страшилками страны-агрессора России. Военной сухопутной угрозы и возможности у оккупантов осуществить какую-то операцию с моря нет.

Российские атаки на Одессу и область - последние новости

Напомним, Главред писал, что поздно вечером 31 декабря 2025 года, за несколько минут до наступления нового 2026 года, враг цинично атаковал энергетическую инфраструктуру Одесской области ударными дронами.

Ранее, в ночь на 31 декабря, в одном из населенных пунктов области в результате атаки вспыхнули склады логистической компании. Также зафиксировано попадание беспилотника в многоэтажный жилой дом без последующего возгорания и детонации.

Накануне, 27 декабря, войска РФ осуществили дроново-бомбовые удары по промышленным и портовым объектам Одесской области. В результате атаки повреждено оборудование для транспортировки зерна на территории одного из элеваторов.

Об источнике: The Wall Street Journal

The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д.

