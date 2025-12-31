Горели многоэтажки, ранены дети: РФ ударила по жилым домам в Одессе

Среди пострадавших от российского удара - младенец.

В Одессе зафиксированы прямые попадания и падение обломков дронов в жилые дома / Коллаж: Главред, фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA

Кратко:

РФ нанесла очередной массированный удар по Одесской области

Целями атаки стали жилая, логистическая и энергетическая инфраструктура

Пострадали минимум пять человек, среди них трое детей, включая младенца

В ночь на 31 декабря российская оккупационная армия в очередной раз атаковала жилищную, логистическую и энергетическую инфраструктуру Одесской области.

Как сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, целью россиян снова была гражданская и энергетическая инфраструктура.

В одном из населенных пунктов области в результате атаки вспыхнули склады логистической компании. Также зафиксировано попадание беспилотника в многоэтажный жилой дом без дальнейшего возгорания и детонации.

По его словам, в Одессе в результате падения обломков и прямых попаданий повреждены фасады и остекление нескольких многоэтажных жилых домов. В одном из домов возникли пожары в квартирах. Огнем повреждены гражданские автомобили. Есть информация о пострадавших.

На местах происшествия работают спасатели, аварийные бригады и все соответствующие службы. Жителям пострадавших домов оказывается помощь.

Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Глава Одесской городской военной админитсрации Сергей Лысак сообщил, что в Одессе в результате ночной атаки в Одессе повреждена инфраструктура и жилые дома.

"В двух районах города зафиксировано попадание в многоэтажки. В одном из домов возникло возгорание квартир. Есть пострадавшие – среди них дети. Им оказывается вся помощь. На местах работают все необходимые службы. Проводится обследование домов", - говорится в сообщении.

По уточненной информации, пострадали четыре человека, из них трое - дети:

младенец;

7 месяцев – состояние средней тяжести;

парень, 14 лет – состояние среднее;

девочка, 8 лет – состояние средней тяжести;

мужчина, 42 года – в тяжелом состоянии.

Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, им предоставляется вся необходимая помощь.

Ракетно-дроновый удар по Украине - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 27 декабря в большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога из-за атаки российских ударных беспилотников. Оккупанты запустили и крылатые ракеты.

В Украине гремели взрывы. Основным направлением атаки был Киев и область.

Под ударами врага были объекты критической инфраструктуры, предприятия, магазины и жилье мирных людей. В Белоцерковском районе в результате вражеской атаки погибла женщина 1978 года рождения.

В Киеве и Киевской области из-за вражеских атак на энергетические объекты остались без электроснабжения более 500 тысяч потребителей, а на Черниговщине - более 22 тысяч.

Группа Нафтогаз сообщила, что россияне также атаковали газовую инфраструктуру.

РФ готовит удар по центру Киева

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит почву для нанесения ударов по правительственным зданиям в Киеве.

Глава государства уверен, что Москва хочет подорвать прогресс между Украиной и США, который был достигнут в ходе мирных переговоров.

Зеленский также призвал США соответствующим образом реагировать на российские угрозы.

"Удар по столице возможен. Тем более что этот человек — если его вообще можно назвать человеком — сказал, что они выберут "подходящие цели", то есть они угрожают", - указал глава государства.

