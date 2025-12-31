Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Горели многоэтажки, ранены дети: РФ ударила по жилым домам в Одессе

Анна Ярославская
31 декабря 2025, 06:53
213
Среди пострадавших от российского удара - младенец.
Атака на Одессу
В Одессе зафиксированы прямые попадания и падение обломков дронов в жилые дома / Коллаж: Главред, фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA

Кратко:

  • РФ нанесла очередной массированный удар по Одесской области
  • Целями атаки стали жилая, логистическая и энергетическая инфраструктура
  • Пострадали минимум пять человек, среди них трое детей, включая младенца

В ночь на 31 декабря российская оккупационная армия в очередной раз атаковала жилищную, логистическую и энергетическую инфраструктуру Одесской области.

Как сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, целью россиян снова была гражданская и энергетическая инфраструктура.

видео дня

В одном из населенных пунктов области в результате атаки вспыхнули склады логистической компании. Также зафиксировано попадание беспилотника в многоэтажный жилой дом без дальнейшего возгорания и детонации.

По его словам, в Одессе в результате падения обломков и прямых попаданий повреждены фасады и остекление нескольких многоэтажных жилых домов. В одном из домов возникли пожары в квартирах. Огнем повреждены гражданские автомобили. Есть информация о пострадавших.

На местах происшествия работают спасатели, аварийные бригады и все соответствующие службы. Жителям пострадавших домов оказывается помощь.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Глава Одесской городской военной админитсрации Сергей Лысак сообщил, что в Одессе в результате ночной атаки в Одессе повреждена инфраструктура и жилые дома.

"В двух районах города зафиксировано попадание в многоэтажки. В одном из домов возникло возгорание квартир. Есть пострадавшие – среди них дети. Им оказывается вся помощь. На местах работают все необходимые службы. Проводится обследование домов", - говорится в сообщении.

По уточненной информации, пострадали четыре человека, из них трое - дети:

  • младенец;
  • 7 месяцев – состояние средней тяжести;
  • парень, 14 лет – состояние среднее;
  • девочка, 8 лет – состояние средней тяжести;
  • мужчина, 42 года – в тяжелом состоянии.

Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, им предоставляется вся необходимая помощь.

  • Атака на Одесскую область в ночь на 31 декабря 2025
    Атака на Одесскую область в ночь на 31 декабря 2025 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA
  • Атака на Одесскую область в ночь на 31 декабря 2025
    Атака на Одесскую область в ночь на 31 декабря 2025 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA
  • Атака на Одесскую область в ночь на 31 декабря 2025
    Атака на Одесскую область в ночь на 31 декабря 2025 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA
  • Атака на Одесскую область в ночь на 31 декабря 2025
    Атака на Одесскую область в ночь на 31 декабря 2025 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA
  • Атака на Одесскую область в ночь на 31 декабря 2025
    Атака на Одесскую область в ночь на 31 декабря 2025 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA
  • Атака на Одесскую область в ночь на 31 декабря 2025
    Атака на Одесскую область в ночь на 31 декабря 2025 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA
  • Атака на Одесскую область в ночь на 31 декабря 2025
    Атака на Одесскую область в ночь на 31 декабря 2025 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA
  • Атака на Одесскую область в ночь на 31 декабря 2025
    Атака на Одесскую область в ночь на 31 декабря 2025 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA

Ракетно-дроновый удар по Украине - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 27 декабря в большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога из-за атаки российских ударных беспилотников. Оккупанты запустили и крылатые ракеты.

В Украине гремели взрывы. Основным направлением атаки был Киев и область.

Под ударами врага были объекты критической инфраструктуры, предприятия, магазины и жилье мирных людей. В Белоцерковском районе в результате вражеской атаки погибла женщина 1978 года рождения.

В Киеве и Киевской области из-за вражеских атак на энергетические объекты остались без электроснабжения более 500 тысяч потребителей, а на Черниговщине - более 22 тысяч.

Группа Нафтогаз сообщила, что россияне также атаковали газовую инфраструктуру.

РФ готовит удар по центру Киева

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит почву для нанесения ударов по правительственным зданиям в Киеве.

Глава государства уверен, что Москва хочет подорвать прогресс между Украиной и США, который был достигнут в ходе мирных переговоров.

Зеленский также призвал США соответствующим образом реагировать на российские угрозы.

"Удар по столице возможен. Тем более что этот человек — если его вообще можно назвать человеком — сказал, что они выберут "подходящие цели", то есть они угрожают", - указал глава государства.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Одесса Одесская область новости Украины война России и Украины атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Горели многоэтажки, ранены дети: РФ ударила по жилым домам в Одессе

Горели многоэтажки, ранены дети: РФ ударила по жилым домам в Одессе

06:53Украина
Графики отключений на 31 декабря: будут ли дома украинцев со светом на Новый год

Графики отключений на 31 декабря: будут ли дома украинцев со светом на Новый год

21:52Украина
Зеленский определился с кандидатурой главы ОП: СМИ узнали, кто это

Зеленский определился с кандидатурой главы ОП: СМИ узнали, кто это

21:35Политика
Реклама

Популярное

Ещё
С января цены будут расти: украинцам рекомендуют запастись одним продуктом

С января цены будут расти: украинцам рекомендуют запастись одним продуктом

Карта Deep State онлайн за 30 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 30 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

На Украину надвигается мощная магнитная буря: когда начнется геомагнитный шторм

На Украину надвигается мощная магнитная буря: когда начнется геомагнитный шторм

Китайский гороскоп на завтра 31 декабря: Лошадям - конфликт, Козлам - обиды

Китайский гороскоп на завтра 31 декабря: Лошадям - конфликт, Козлам - обиды

Гороскоп Таро на 31 декабря: Водолеям - честность, Стрельцам - пересмотреть приоритеты

Гороскоп Таро на 31 декабря: Водолеям - честность, Стрельцам - пересмотреть приоритеты

Последние новости

06:53

Горели многоэтажки, ранены дети: РФ ударила по жилым домам в Одессе

06:10

Как у Кремля наметился дефицит переговорных ходовмнение

06:00

Передал полномочия Уильяму и Кейт: королевскую семью ждут перемены

05:30

Большие перемены и новые деньги: гороскоп для Рыб на 2026 годВидео

04:30

Неудачи останутся в 2025 году: какие знаки зодиака скоро начнут новую жизнь

Новый год Киев и Киевская область встретят без света - ПопенкоНовый год Киев и Киевская область встретят без света - Попенко
04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке кота в клубке пряжи за 23 секунды

03:57

Что происходит с организмом, если ежедневно пить кефир: женщина провела эксперимент

03:15

Без скребка и щетки: простое действие быстро разморозит лобовое стекло в авто

01:30

"Выглядит счастливой": инсайдер раскрыл детали личной жизни Лопес после развода

Реклама
00:14

Джордж Клуни с детьми покидает США - что произошло

30 декабря, вторник
23:56

Настоящее "горе на колесах": эксперты назвали самый проблемный автомобильный бренд

23:44

"Не могла ходить - настолько сильная боль": пианист Хмара впервые рассказал о проблемах жены

22:59

Как Путин Трампа "гнилой селедкой" накормилмнение

22:58

Покупать или ждать: эксперты спрогнозировали стоимость жилья в Украине в 2026 году

22:25

Супруги нашли капсулу времени: пара раскрыла давнюю тайну своего дома

22:24

Популярная голливудская актриса похудела на ошеломительные 22 кг

21:52

Графики отключений на 31 декабря: будут ли дома украинцев со светом на Новый год

21:35

Зеленский определился с кандидатурой главы ОП: СМИ узнали, кто это

21:32

Тополя вызверился на журналистку на вопрос о разводе

21:24

Владимир Зеленский заболел - что с ним случилось

Реклама
21:03

"Принято стратегическое решение": стало известно, покинут ли ВСУ Покровск

20:25

Социологический опрос: показатели доверия к БЭБ выросли почти вдвое

19:58

Гороскоп на завтра 31 декабря: Скорпионам - волнение, Весам - прибыль

19:55

Победительница "Холостяка-13" выходит замуж: кто станет ее мужем

19:16

Арестован продюсер российской группы "Ласковый май"

19:14

Гарантии безопасности для Украины: Зеленский назвал ключевые условия и роль США

19:11

Деколонизация топонимии: в Киеве убрали фамилию Чайковского из названия музакадемии

19:10

Дроны, которых не было на Валдае. Почему именно так соврал Путин?мнение

18:28

Представляет серьезную угрозу: чем опасна соль, которой зимой борются с гололедом

18:19

"Никакой обработки и ретуши": Ольга Сумская поделилась своими "честными" фото

18:16

Новый год-2026: что категорически нельзя делать 31 декабря

17:52

Путин "отжал" в Крыму "дачу Януковича" и построил себе шикарный дворец – ФБКФотоВидео

17:48

Поздравления с наступающим Новым Годом 2026: картинки и пожелания

17:28

"Моя группа сыграла последний концерт": Хлывнюк высказался про циничное преступление РФ

17:26

РФ "взяли города" только на словах: какова реальная ситуация в Мирнограде и Гуляйполе

17:04

Литва готовится взрывать мосты на границе с РФ и Беларусью – СМИ

16:41

Россия готовит массированную атаку на Украину: какие регионы под прицелом

16:32

Финал "Очень странных дел": дата выхода и главные события последнего эпизодаВидео

16:27

Оставаться опасно: в двух областях Украины объявили обязательную эвакуацию

16:06

Зима под угрозой блэкаута: эксперт озвучил тревожный сценарий для столицы эксклюзив

Реклама
15:52

"Мир на горизонте": Туск назвал новые сроки завершения войны

15:45

Четыре знака зодиака, которые становятся лучшими матерями, чем дочерьми

15:25

"В Украине уничтожили карьеры": переход Каменских на русский возмутил Славу Демина

15:16

С января цены будут расти: украинцам рекомендуют запастись одним продуктом

15:15

Почему 31 декабрь нельзя садиться за стол в черной одежде: какой церковный праздник

15:00

Сибига четко ответил на "беспокойство" Моди относительно "атаки" на резиденцию Путина

14:49

Путинистка Кудрявцева срочно покинула Россию на фоне нервного срыва

14:15

Крещение будет по-новому: церковный календарь на январь 2026

14:05

Сырский анонсировал изменения в перехвате Шахедов: какой будет новая тактика

13:45

Боржемская показалась со взрослыми детьми от покойного Узелкова - детали

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
СалатыНапиткиПраздничное менюПростые блюдаЗакускиЛегкие десерты
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни Лорак
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять